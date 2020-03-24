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Ольга Богословская
© Sputnik / Александр Вильф

Настоящее безумие: эксперт прокомментировала сценарии Олимпиады

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200324/13746372/Nastoyaschee-bezumie-ekspert-prokommentirovala-stsenarii-Olimpiady.html

В организационном комитете Олимпийский игр заявили, что вариант полной отмены Олимпиады-2020 в Токио не рассматривается.

Оргкомитет хочет во что бы то ни стало провести Игры, потому что это его имиджевая и финансовая составляющая, считает спортивный комментатор, призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.

Тем не менее она заявила, что на фоне текущей обстановки в мире Олимпийские игры, скорее всего, перенесут.

"Все сценарии, которые пишут в оргкомитете, вплоть до того, что не будет зрителей, мне кажется, это настоящее безумие. Ну и потом: если проводить Олимпийские игры, где будут выступать только японские спортсмены и еще несколько стран, то теряется вся основа проведения Игр, заложенная еще Пьером де Кубертеном", - рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По мнению Богословской, будут обсуждаться различные сценарии проведения соревнований, в том числе возможный перенос мероприятия.

 

Теги:
Олимпийские игры в Токио, Токио, Аудио, радио



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