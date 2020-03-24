Гаспарян: миру нужно понять, что теперь это — наша новая реальность

Какими могут быть реальные последствия коронавируса и сможет ли наше общество успешно пройти этот своеобразный стресс-тест, рассуждает политический эксперт и писатель Армен Гаспарян.

Мир уже как минимум две недели живет в новой реальности, однако пока что это еще немногие поняли, считает политический эксперт Армен Гаспарян.

По его словам, эти новые реалии будут в дальнейшем оказывать очень серьезное воздействие на жизнь людей по всему миру.

"То, с чем сейчас столкнулось человечество, уже по разрушительным последствиям можно сравнить, пожалуй, только со Второй мировой войной. И тот системный кризис, который происходит, показал не только абсолютную неготовность всех к такому сценарию. Что гораздо более страшно, он показал абсолютное неверие в то, что вообще подобный апокалипсис может случиться", — заявил Гаспарян в беседе со Sputnik Беларусь.

Эксперт считает, что в ближайшие 2-4 месяца может в значительной степени "перекроиться" в том числе европейская карта, поскольку многие страны ЕС могут попросту не выдержать того, что случилось.

"Тотальные экономические обвалы, которые уже начались, покажут абсолютную неспособность противостоять этому. За примерами далеко ходить не надо: есть Италия, которая уже на грани дефолта и которой помочь невозможно. Дело даже не в том, что ЕС не хочет, а в том, что такой суммы, которая может вытащить итальянскую экономику, сейчас ни у кого нет", — рассуждает эксперт.

Гаспарян добавил, что все сейчас будут заботиться, прежде всего, о себе.

Однако все в наших руках, считает эксперт.

"Главное сейчас — А: сохранять трезвую голову и не поддаваться никакой панике; Б: соблюдать те предписания, которые выдаются правительством стран. Не заниматься глупыми импровизациями, считая, что вы умнее, чем те люди, которые взяли на себя вот эту вот ответственность", - отметил он.

А все остальное, по мнению Гаспаряна, преодолеть можно. Это неприятно, но теперь это реальность нашей жизни, заключил эксперт.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку вирус COVID-19 пандемией.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 355 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 16 тысяч человек, однако более 97 тысяч заболевших выздоровели.