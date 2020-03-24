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Политический эксперт, историк, писатель, общественный деятель Армен Гаспарян
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Гаспарян: миру нужно понять, что теперь это — наша новая реальность

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (283)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200324/13746993.html

Какими могут быть реальные последствия коронавируса и сможет ли наше общество успешно пройти этот своеобразный стресс-тест, рассуждает политический эксперт и писатель Армен Гаспарян.

Мир уже как минимум две недели живет в новой реальности, однако пока что это еще немногие поняли, считает политический эксперт Армен Гаспарян. 

По его словам, эти новые реалии будут в дальнейшем оказывать очень серьезное воздействие на жизнь людей по всему миру.

"То, с чем сейчас столкнулось человечество, уже по разрушительным последствиям можно сравнить, пожалуй, только со Второй мировой войной. И тот системный кризис, который происходит, показал не только абсолютную неготовность всех к такому сценарию. Что гораздо более страшно, он показал абсолютное неверие в то, что вообще подобный апокалипсис может случиться", — заявил Гаспарян в беседе со Sputnik Беларусь.

Эксперт считает, что в ближайшие 2-4 месяца может в значительной степени "перекроиться" в том числе европейская карта, поскольку многие страны ЕС могут попросту не выдержать того, что случилось. 

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"Тотальные экономические обвалы, которые уже начались, покажут абсолютную неспособность противостоять этому. За примерами далеко ходить не надо: есть Италия, которая уже на грани дефолта и которой помочь невозможно. Дело даже не в том, что ЕС не хочет, а в том, что такой суммы, которая может вытащить итальянскую экономику, сейчас ни у кого нет", — рассуждает эксперт. 

Гаспарян добавил, что все сейчас будут заботиться, прежде всего, о себе.

Однако все в наших руках, считает эксперт.

"Главное сейчас — А: сохранять трезвую голову и не поддаваться никакой панике; Б: соблюдать те предписания, которые выдаются правительством стран. Не заниматься глупыми импровизациями, считая, что вы умнее, чем те люди, которые взяли на себя вот эту вот ответственность", - отметил он. 

А все остальное, по мнению Гаспаряна, преодолеть можно. Это неприятно, но теперь это реальность нашей жизни, заключил эксперт.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку вирус COVID-19 пандемией.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 355 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 16 тысяч человек, однако более 97 тысяч заболевших выздоровели.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (283)
Теги:
Европа, Эпидемия, коронавирус



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