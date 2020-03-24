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Александр Дягилев
© фото из личного архива Александра Дягилева

Дягилев: для многих граждан стран СНГ Москва является транзитной точкой

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200324/13750701/Dyagilev-dlya-mnogikh-grazhdan-stran-SNG-Moskva-yavlyaetsya-tranzitnoy-tochkoy.html

Руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Москвы Александр Дягилев объяснил, почему Россия для граждан стран СНГ — важнейший пункт на пути домой.

Россия с 18 марта по 1 мая 2020 года ограничила въезд иностранцев на свою территорию из-за ситуации с коронавирусом. Эта мера не распространяется на граждан стран Содружества Независимых Государств, Абхазии и Южной Осетии.

Пресс-служба Госкомтуризма
Ограничения на въезд в РФ не действуют на граждан из СНГ
В настоящее время делается все для того, чтобы граждане стран СНГ могли попасть на родину, отметил руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Москвы Александр Дягилев.

При этом для многих людей, которые застряли за границей, единственной точкой транзита осталась столица России.

"Например, человек находится где-то в Италии, не имеющей прямого сообщения с Таджикистаном. А из Москвы он сможет туда улететь", — сказал Дягилев.

Эксперт подчеркнул, что иностранцы намеренно приезжают в столицу РФ, совершают пересадку и улетают на родину, пишет Sputnik Таджикистан

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
СНГ, Таджикистан, Россия, нелегальные мигранты, Нелегальная миграция, трудовая миграция, миграция, трудовые мигранты, Мигранты



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