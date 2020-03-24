Дягилев: для многих граждан стран СНГ Москва является транзитной точкой

Россия с 18 марта по 1 мая 2020 года ограничила въезд иностранцев на свою территорию из-за ситуации с коронавирусом. Эта мера не распространяется на граждан стран Содружества Независимых Государств, Абхазии и Южной Осетии.
При этом для многих людей, которые застряли за границей, единственной точкой транзита осталась столица России.
"Например, человек находится где-то в Италии, не имеющей прямого сообщения с Таджикистаном. А из Москвы он сможет туда улететь", — сказал Дягилев.
Эксперт подчеркнул, что иностранцы намеренно приезжают в столицу РФ, совершают пересадку и улетают на родину, пишет Sputnik Таджикистан.
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