Зуев: люди, уехавшие за границу во время пандемии, виноваты перед своей страной

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев отметил, что страны, которые вовремя ввели строгий карантин, находятся в значительно лучшей ситуации.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире новым коронавирусом заражены уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончались. В Европе первое место по распространению COVID-19 занимает Италия. В настоящее время на Апеннинах зафиксировано свыше 69 тысяч случаев инфицирования, более восьми тысяч пациентов выздоровели, число жертв составило 6 820 человек.

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев заявил, что для предотвращения распространения коронавируса властям необходимо принимать как можно более строгие меры.

"Страны, которые приняли карантин в хорошем объеме и вовремя, находятся в значительно лучшем положении, чем, скажем, какая-нибудь Италия, которая сидела и хлопала ушами. По результатам видно, какая страна находится в каком положении", — сказал Зуев Sputnik Литва.

Власти этой прибалтийской страны намерены ужесточить наказание за нарушение карантина: пренебрегающих ограничительными мерами планируют штрафовать на сумму до 1,5 тысячи евро или на год лишать свободы.

"Люди, уехавшие за границу во время пандемии, виноваты перед своей страной. Их возвращение требует усилий, расходов. Самолеты ведь бесплатно не летают. Кроме того, они были в зоне риска и теперь распространяют болезнь: практически все случаи являются завозными", — отметил эксперт.

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