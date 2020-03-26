Спасатель о том, в каких домах в карантин безопаснее пережить землетрясение

Спасатель Артур Давыденко дал несколько рекомендаций, как действовать во время подземных толчков и какие строения более устойчивы к таким катаклизмам.

В Узбекистане утром 26 марта ощущалось землетрясение силой от 2 до 4 баллов. Для региона сейсмическая активность — явление привычное, но вот в условиях карантина, когда передвижения ограничены, а люди вынуждены сидеть по домам. это многих настораживает. Если в Узбекистане пока не наблюдалось сильных подземных толчков, то, к примеру, в Хорватии на этой неделе произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение. Многие старинные постройки пострадали, а жильцам просто некуда ехать - вес перекрыто и места размещения заняты.

"Если живете невысокого — при первых подземных толчках, которые могут быть не такими сильными, ищите выход, включая оконный проем. Лучше сразу оказаться на улице и подальше от высотной застройки. Если живете высоко, то можно укрыться в дверном проеме, но в этом случае многое зависит от того, какие будут разрушения и как сложится при падении дом", — подчеркнул специалист.

По словам спасателя Артура Давыденко, в любом случае действия во время подземных толчков универсальны. Несмотря на режим карантина, главное в подобной ситуации не остаться под обломками строения.

Он добавил, что менее всего подвержены землетрясению глинобитные постройки и деревянные дома, особенно срубы, который от тряски практически ничего не бывает. А вот дома из кирпича или бетонных плит очень уязвимы к сейсмической активности. Впрочем, если каменный дом был построен более ста лет назад, он становится более монолитным, что позволяет ему выстоять во время катоклизма.

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