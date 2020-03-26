01:40 27 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Спасатель Артур Давыденко
Фото из личного архива Артура Давыденко в соцсетях

Спасатель о том, в каких домах в карантин безопаснее пережить землетрясение

Радио
Получить короткую ссылку
143 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200326/13778153/Spasatel-o-tom-v-kakikh-domakh-v-karantin-bezopasnee-perezhit-zemletryasenie.html

Спасатель Артур Давыденко дал несколько рекомендаций, как действовать во время подземных толчков и какие строения более устойчивы к таким катаклизмам.

Показатели сейсмографа во время землетрясения
МЧС Узбекисана
В Узбекистане произошло землетрясение
В Узбекистане утром 26 марта ощущалось землетрясение силой от 2 до 4 баллов. Для региона сейсмическая активность — явление привычное, но вот в условиях карантина, когда передвижения ограничены, а люди вынуждены сидеть по домам. это многих настораживает. Если в Узбекистане пока не наблюдалось сильных подземных толчков, то, к примеру, в Хорватии на этой неделе произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение. Многие старинные постройки пострадали, а жильцам просто некуда ехать - вес перекрыто и места размещения заняты.

По словам спасателя Артура Давыденко, в любом случае действия во время подземных толчков универсальны. Несмотря на режим карантина, главное в подобной ситуации не остаться под обломками строения.

"Если живете невысокого — при первых подземных толчках, которые могут быть не такими сильными, ищите выход, включая оконный проем. Лучше сразу оказаться на улице и подальше от высотной застройки. Если живете высоко, то можно укрыться в дверном проеме, но в этом случае многое зависит от того, какие будут разрушения и как сложится при падении дом", — подчеркнул специалист.

Последствия землетрясения в Загребе
Фото предоставлено очевидцем
Землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло в Хорватии
Он добавил, что менее всего подвержены землетрясению глинобитные постройки и деревянные дома, особенно срубы, который от тряски практически ничего не бывает. А вот дома из кирпича или бетонных плит очень уязвимы к сейсмической активности. Впрочем, если каменный дом был построен более ста лет назад, он становится более монолитным, что позволяет ему выстоять во время катоклизма.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
землетрясение, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Торжество природы — дикие животные вышли на опустевшие улицы городов
Микки Рурк освободился из рижского отеля после недели карантина
"Пока, Рига!": актер Микки Рурк освободился из отеля после недели карантина
Поддержка экономики в период карантина из-за COVID-19
Что будет с кредитами, налогами и работой во время карантина в Узбекистане



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться