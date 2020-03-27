Гутенёв: ряд стран Западной Европы очень удивили Россию в ситуации с COVID-19

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв отметил, что сейчас каждое государство старается минимизировать собственные риски.

Радио Гутенёв: ряд стран Западной Европы очень удивили Россию в ситуации с COVID-19

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире новым коронавирусом заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи пациентов скончались. Самой горячей точкой пандемии является Европа, наиболее тяжелое положение — в Италии и Испании.

В то же время для некоторых стран уже виден свет в конце тоннеля, отметил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв.

"Неплохая ситуация в Китае, Японии, Южной Корее, — сказал Гутенёв в эфире радио Sputnik . — Вместе с тем есть целый ряд стран Западной Европы, которые всех нас очень удивили. Мы считали, что там высочайший уровень медицины, высокий профессионализм врачей и они готовы к любым вызовам. Но ситуация оказалась иной. И речь не только о близких к нам по ментальности итальянцах, у которых есть, наверное, аналог русского "авось".

Также надо отдавать себе отчет, что не без помощи евроатлантистов были разрушены многие международные институты или их статус был очень сильно ослаблен, заявил эксперт.

"Мы не видим заседаний Совбеза ООН, где ведущие страны мира вырабатывают скоординированную политику. Не видим активной работы в рамках Всемирной торговой организации, она тихо ушла в летаргический сон, стараясь не замечать санкции гегемонов по отношению к своим потенциальным жертвам или противникам", — сказал Гутенёв.

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