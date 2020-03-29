Не верю! Воры в химзащите, гробы в Италии, фейк про стихи Пушкина

Правда ли, что на фоне карантина в каналы Венеции приплыли дельфины? Неужели писатель Фицджеральд еще сто лет назад писал, как на карантине закупал алкоголь, а Хемингуэй не мыл руки? Могут ли из-за вируса закрыть программу "Московское долголетие"?

Радио Не верю! Воры в химзащите, гробы в Италии, фейк про стихи Пушкина

И верить ли рассылкам, что по домам ходят люди в костюмах химзащиты, усыпляют жильцов газом и грабят?

02:02 "Хемингуэй не мыл руки. И даже не думал отпираться". Карантинное письмо Ф.С. Фицджеральда - правда или фейк?

03:53 Стихотворение Пушкина "Из карантина в Болдино". Кто на самом деле его написал

07:45 Лебеди и дельфины в каналах Венеции, слоны в Китае. Что не так с этими фото

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16:30 "Люди в химкостюмах усыпляют жильцов газом и выносят все из дома". Как распознать фейк

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