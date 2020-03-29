Не верю! Воры в химзащите, гробы в Италии, фейк про стихи Пушкина

И верить ли рассылкам, что по домам ходят люди в костюмах химзащиты, усыпляют жильцов газом и грабят?
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