Мы все умрем. Лекарства из бактерий кишечника

Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

Радио Мы все умрем. Лекарства из бактерий кишечника

"Пересадка кала спасает от дистрофии" - не спешите смеяться над таким заголовком. Микроорганизмы внутри нашего ЖКТ влияют на иммунитет, аддикции, гормональный фон, обмен веществ, тонус мышц и многое другое.

Изменение баланса внутренней микробиоты может помочь лечению ряда заболеваний – от зависимости и аллергии до Паркинсона и некоторых видов рака.

Можно ли заразиться ожирением? Как бактерии внутри нас вызывают или гасят депрессию? Почему стерильная среда может привести к развитию астмы, и как кишечные бактерии помогают этого избежать? Обсуждали с микробиологом, блогером и популяризатором науки Евгением Плисовым.

Слушайте подкасты РИА Новости.