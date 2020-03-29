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Мы все умрем.
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Мы все умрем. Лекарства из бактерий кишечника

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200329/13796669.html

Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

Радио
Мы все умрем. Лекарства из бактерий кишечника

"Пересадка кала спасает от дистрофии" - не спешите смеяться над таким заголовком. Микроорганизмы внутри нашего ЖКТ влияют на иммунитет, аддикции, гормональный фон, обмен веществ, тонус мышц и многое другое.

Изменение баланса внутренней микробиоты может помочь лечению ряда заболеваний – от зависимости и аллергии до Паркинсона и некоторых видов рака.

Можно ли заразиться ожирением? Как бактерии внутри нас вызывают или гасят депрессию? Почему стерильная среда может привести к развитию астмы, и как кишечные бактерии помогают этого избежать? Обсуждали с микробиологом, блогером и популяризатором науки Евгением Плисовым.

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