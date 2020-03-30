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Антон Шапарин
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Эксперт о том, как карантин сказывается на автоконтрабанде

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200330/13800482/Ekspert-o-tom-kak-karantin-skazyvaetsya-na-avtokotrabande.html

Спутниковые охранные системы способны видеть на картах в Грузии или Армении машины, которые были угнаны в Москве, но сделать с этим ничего не могут.

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Шапарин: коронавирус не помеха автоконтрабанде

Ничего нового в схеме автоконтрабанды нет, она используется не только с центральноазиатскими республиками, но и с кавказскими, считает вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин.

По его мнению, нет такой силы, которая бы смогла остановить контрабандистов.

"Преступники реально всерьез все эти истории с карантином не воспринимают", - сказал Шапарин Sputnik Таджикистан.

По его словам, спутниковые охранные системы способны видеть на картах в Грузии или Армении машины, которые были угнаны в Москве, но сделать с этим ничего не могут.

Главные проблемы: проницаемость границ, даже в условиях их закрытия, а также неготовность национальных органов правопорядка к взаимодействую с российской стороной.

Теги:
Аудио, радио



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