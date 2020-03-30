Кубеков о том, кто оценит новые модели с автозавода в Костанае

В Костанае стартовало производство новых моделей узбекских автомобилей. Шеф-редактор Kolesa.kz, аналитик в сфере автомобильных услуг Евгений Кубеков оценил, насколько перспективна новая продукция и на какую аудиторию она рассчитана в первую очередь.

На новой производственной линии будут собирать несколько моделей автомобиля марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Spark

Радио Кубеков о том, кто оценит новые модели с автозавода в Костанае

"Планы были давно, а то что запуск новых моделей происходит на фоне эпидемии коронавируса, то тут никто не мог спрогнозировать подобной ситуации. Видимо, решили. что откладывать дальше нет смысла", — отметил Кобеков. Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан Стартовало совместное узбекско-казахское производство автомобилей

По словам автомобильного аналитика, сотрудничество в этой сфере развивается между странами уже несколько лет, поэтому новые производства - это логическое продолжение существующих договоренностей.

Говоря о новых моделях эксперт заметил, что несмотря на довольно простые и технологически устаревшие модели, неприхотливые маленькие фургончики и микроавтобусы будут особенно востребованы малым бизнесом и сельскими жителями, которым по душе придется стоимость и вместительность этих машин.

Что касается планов по продажи, то по мнению Кубекова, значительная часть продукции автозавода должна пойти на экспорт в третьи страны, но о первых результатах можно будет судить несколько позже.

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