Кубеков о том, кто оценит новые модели с автозавода в Костанае

На новой производственной линии будут собирать несколько моделей автомобиля марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Spark
"Планы были давно, а то что запуск новых моделей происходит на фоне эпидемии коронавируса, то тут никто не мог спрогнозировать подобной ситуации. Видимо, решили. что откладывать дальше нет смысла", — отметил Кобеков.
Говоря о новых моделях эксперт заметил, что несмотря на довольно простые и технологически устаревшие модели, неприхотливые маленькие фургончики и микроавтобусы будут особенно востребованы малым бизнесом и сельскими жителями, которым по душе придется стоимость и вместительность этих машин.
Что касается планов по продажи, то по мнению Кубекова, значительная часть продукции автозавода должна пойти на экспорт в третьи страны, но о первых результатах можно будет судить несколько позже.
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