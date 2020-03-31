Эксперт: кризис в связи в пандемией как тест на прочность ЕАЭС

Если ЕАЭС докажет свою экономическую состоятельность в конкретных шагах, то у этой ассоциации есть будущее, если нет - тогда это больше имиджевый проект.

Радио Эксперт: кризис в связи в пандемией как тест на прочность ЕАЭС

"Зеленый" коридор, инициированный тремя странами - Россией, Грузией и Арменией, это бесспорно конкретный шаг на преодоление уже имеющегося экономического кризиса.

Для справки: Военно-Грузинская дорога по-прежнему остается единственным сухопутным маршрутом, связывающим Армению с Россией. Всего существует восемь путей, альтернативных КПП "Верхний Ларс", два из которых проходят через Иран, воздушный путь, железнодорожный и четыре автомобильных. Однако наземные пути закрыты по политическим соображениям.

Кандидат политических наук, доцент кафедры истории МГИК Артур Атаев рассказал в интервью Sputnik Армения, чем может заинтересовать армянских перевозчиков предложение Грузинской железной дороги осуществлять транзитно-контейнерные перевозки от терминалов Батуми, Поти и Тбилиси в направлении Армении и Центральной Азии.

Несмотря на коронавирус, передвижение грузов происходит. Это указывает на то, что экономически эта дорога важна.

В грузинской компании подчеркнули, что услуги будут осуществляться по конкурентным тарифам.

Практика показывает, что ЕАЭС более притягателен нежели ЕС. Поскольку последний, скорее, визуальный проект, который в реальных условиях доказывает свою несостоятельность.

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ЕАЭС является притягательным и для таких государств, как Узбекистан, считает эксперт.

"Нижняя палата парламента Узбекистана рассматривает возможность вступления в ЕАЭС. Мы видим, как реальный экономический импульс в транскавказском экономическом регионе дает развитие для экономической интеграции в другом регионе, в частности, в Средней Азии."

Напомним, что на днях в Турцию по транзитному транскавказскому корридору "Баку - Тбилиси - Карс" отправился контейнерный поезд с экспортной продукцией Узбекистана.

Подобные грузоперевозки, обещали в АО "Узбекистон темир йуллари", планируется организовывать еженедельно в Россию, государства Европейского союза, Китай и другие страны.