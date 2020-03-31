Коронавирус избавил Трампа от внутриполитического давления — Фельдман

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман считает, что на фоне ситуации с коронавирусом в США даже самые ярые противники президента Дональда Трампа поймут, как важен диалог с другими странами.

Радио Коронавирус избавил Трампа от внутриполитического давления — Фельдман

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник провели телефонный разговор. Главы государств, в частности, выразили озабоченность масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по противодействию угрозе.

Позднее Трамп заявил, что Россия и Китай прислали в США медицинские средства для борьбы с коронавирусом.

"Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило. Другие страны посылали нам много, я был приятно удивлен", — сказал президент США на пресс-конференции по COVID-19 в Белом доме. Его цитирует РИА Новости.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман считает, что ситуация с распространением коронавируса в США настолько серьезная, что "даже самые ярые его политические оппоненты поймут, насколько важно сейчас вести диалог и с Россией, и с другими международными партнерами".

"Впервые за последние десять-двадцать лет человечество столкнулось с глобальной угрозой, и в такой ситуации можно на время отложить разногласия, тем более что Трамп всегда, в общем-то, был расположен к диалогу с РФ, и сейчас, на фоне эпидемии коронавируса, может быть даже легче говорить, поскольку нет внутриполитического давления", — сказал Фельдман в эфире радио Sputnik.

В Соединенных Штатах число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составило 163,5 тысячи человек. США по этому показателю первые в мире, тогда как по числу смертей их опережают Италия, Испания и Китай. В России выявлено 2 337 случаев инфицирования (1 613 из них — в Москве).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения. Скончались свыше 33 тысяч человек.