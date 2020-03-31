Закиров о Равшане Юлдашеве: он никогда не отказывал начинающим исполнителям

Народный артист Узбекистана, основатель группы "Ялла" Фаррух Закиров назвал смерть Равшана Юлдашева - огромной потерей для национальной музыкальной индустрии, заметив, что он он останется примером служения искусству и поддержки молодых талантов.

Известный продюсер и бизнесмен, основатель студии Tarona Records Равшан Юлдашев скончался 30 марта на 59-м году жизни. Его по праву считали одним из отцов-основателей узбекистанского шоу-бизнеса.

Радио Закиров о Равшане Юлдашеве: он никогда не отказывал начинающим артистам

По словам Фарруха Закирова, он всю жизнь был предан своему делу, многое сделал для развития музыкального творчества в стране.

"Это очень печально и грустно. Такой прекрасный человек, благородный, отзывчивый. Особенно жаль его семью, ребенок совсем еще маленький. Очень жаль", — заметил Народный артист.

По его словам, Юлдашев дал очень многим молодым исполнителям дорогу в жизнь, никогда не отказывал начинающим певцам, предоставляя свою студию для записи.

"Побольше было бы таких людей, предпринимателей, бизнесменов, которые готовы поддержать молодые таланты. Равшан Юлдашев очень многое сделал для нашей музыки, очень многое. Пусть Аллах дарует покой его душе", — заключил Закиров.

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