Закиров о Равшане Юлдашеве: он никогда не отказывал начинающим исполнителям

Известный продюсер и бизнесмен, основатель студии Tarona Records Равшан Юлдашев скончался 30 марта на 59-м году жизни. Его по праву считали одним из отцов-основателей узбекистанского шоу-бизнеса.
"Это очень печально и грустно. Такой прекрасный человек, благородный, отзывчивый. Особенно жаль его семью, ребенок совсем еще маленький. Очень жаль", — заметил Народный артист.
По его словам, Юлдашев дал очень многим молодым исполнителям дорогу в жизнь, никогда не отказывал начинающим певцам, предоставляя свою студию для записи.
"Побольше было бы таких людей, предпринимателей, бизнесменов, которые готовы поддержать молодые таланты. Равшан Юлдашев очень многое сделал для нашей музыки, очень многое. Пусть Аллах дарует покой его душе", — заключил Закиров.
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