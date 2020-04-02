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© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Как отличить правду о коронавирусе от фейков — совет эксперта

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200402/13831919/Ekspert-rasskazala-kak-otlichit-pravdu-o-koronaviruse-ot-feykov.html

Основным каналом распространения дезинформации о COVID-19 являются мессенджеры, заявила специалист по внешним коммуникациям одного из мобильных операторов Кыргызстана Марина Ким.

Радио
Как отличить правду от фейка в социальных сетях и чатах? Совет эксперта

Разобраться в происхождении информации о коронавирусе очень сложно, поскольку ее объемы слишком велики, отметила специалист по внешним коммуникациям одного из мобильных операторов КР Марина Ким. Сейчас люди получают огромное количество данных, причем совершенно бесконтрольно.

Пробирка с коронавирусом 2019-nCoV
© REUTERS / Dado Ruvic
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"Даже я, преподаватель медиаграмотности, реагирую иногда на ложную информацию как неподготовленный человек. Обычно первая реакция — шок, и только потом начинаешь думать критически", — сказала Марина Ким в эфире Sputnik Кыргызстан

По ее словам, основной канал распространения фейков — это мессенджеры, "где люди рассылают друг другу непонятно кем запущенные сведения".

"Отсюда правило: если информация есть только в чате, это стопроцентный фейк. Вбейте ее в поисковик, и если вы не найдете подтверждения нигде, значит, информация ложная", — объяснила эксперт.

Важно обращаться к официальным каналам в чатах, где публикуются проверенные данные, сказала она.

Напомним, получить всю необходимую информацию о коронавирусной инфекции COVID-19 в Узбекистане можно на сайте Министерства здравоохранения coronavirus.uz, а также на Telegram-канал Koronavirus Info.

Кроме того, работает круглосуточный call-центр (единый короткий номер — 10-03) по вопросам, связанным с инфекцией.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 190 случаев заражения COVID-19. За все время распространения вируса в стране два пациента скончались, 12 — выздоровели.

В мире инфицированы уже более 820 тысяч человек, более 40 тысяч пациентов скончались.

Теги:
мессенджер, фейки, соцсети, коронавирус



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