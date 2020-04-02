Как отличить правду о коронавирусе от фейков — совет эксперта

Основным каналом распространения дезинформации о COVID-19 являются мессенджеры, заявила специалист по внешним коммуникациям одного из мобильных операторов Кыргызстана Марина Ким.

Радио Как отличить правду от фейка в социальных сетях и чатах? Совет эксперта

Разобраться в происхождении информации о коронавирусе очень сложно, поскольку ее объемы слишком велики, отметила специалист по внешним коммуникациям одного из мобильных операторов КР Марина Ким. Сейчас люди получают огромное количество данных, причем совершенно бесконтрольно.

"Даже я, преподаватель медиаграмотности, реагирую иногда на ложную информацию как неподготовленный человек. Обычно первая реакция — шок, и только потом начинаешь думать критически", — сказала Марина Ким в эфире Sputnik Кыргызстан

По ее словам, основной канал распространения фейков — это мессенджеры, "где люди рассылают друг другу непонятно кем запущенные сведения".

"Отсюда правило: если информация есть только в чате, это стопроцентный фейк. Вбейте ее в поисковик, и если вы не найдете подтверждения нигде, значит, информация ложная", — объяснила эксперт.

Важно обращаться к официальным каналам в чатах, где публикуются проверенные данные, сказала она.

Напомним, получить всю необходимую информацию о коронавирусной инфекции COVID-19 в Узбекистане можно на сайте Министерства здравоохранения coronavirus.uz, а также на Telegram-канал Koronavirus Info.

Кроме того, работает круглосуточный call-центр (единый короткий номер — 10-03) по вопросам, связанным с инфекцией.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 190 случаев заражения COVID-19. За все время распространения вируса в стране два пациента скончались, 12 — выздоровели.

В мире инфицированы уже более 820 тысяч человек, более 40 тысяч пациентов скончались.