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Военный обозреватель Виктор Литовкин
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Литовкин о последствиях переноса сроков призыва из-за коронавируса

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200402/13835329/Litovkin-o-posledstviyakh-perenosa-srokov-prizyva-iz-za-koronavirusa.html

В Узбекистане приостановили весенний призыв в армию в период эпидемии коронавируса. Полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что в таких условиях самое главное для поддержания обороноспособности страны.

Весенний призыв в ряды Вооруженных сил Узбекистана решено было приостановить для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. При этом срочники, отслужившие год, уже отправлены по домам. Временный недобор пока восполняется за счет контрактников.

Радио
Литовкин о последствиях переноса сроков призыва из-за коронавируса
По словам Виктора Литовкина, если карантин продлится долго, это может отразиться на состоянии вооруженных сил любого государства.

"На моей памяти такое впервые, чтобы отменяли призыв. Если брать Россию, то получается, что призывать сейчас около 135 тысяч новобранцев - это рискованно и может привести к еще большему распространению инфекции. Но получается, что и те, кто ждет увольнения у нас в РФ, не могут пока покинуть службу", — отметил Литовкин.

Что касается профилактических мер, то по словам отставного полковника, главное в такой ситуации - не допустить заражения опасным вирусом в войсках.

Принятие военной присяги
Служба национальной безопасности Республики Узбекистан
В Узбекистане приостановили весенний призыв в армию
"Когда призыв будет возобновлен, крайне важно проверять новобранцев на всех этапах: от собеседования в военкомате до прибытия в часть. В годы моей службы новичков почти месяц держали на своеобразном карантине. Это не только санитарная мера, но и психологическая — за данный период военнослужащие адаптировались к новым условиям и постигали азы военной подготовки", — заключил Литовкин.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан

Теги:
Карантин, коронавирус, призыв в армию, Вооруженные силы, Армия, РФПЛ, Узбекистан



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