Литовкин о последствиях переноса сроков призыва из-за коронавируса

В Узбекистане приостановили весенний призыв в армию в период эпидемии коронавируса. Полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что в таких условиях самое главное для поддержания обороноспособности страны.

Весенний призыв в ряды Вооруженных сил Узбекистана решено было приостановить для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. При этом срочники, отслужившие год, уже отправлены по домам. Временный недобор пока восполняется за счет контрактников.

Радио Литовкин о последствиях переноса сроков призыва из-за коронавируса

"На моей памяти такое впервые, чтобы отменяли призыв. Если брать Россию, то получается, что призывать сейчас около 135 тысяч новобранцев - это рискованно и может привести к еще большему распространению инфекции. Но получается, что и те, кто ждет увольнения у нас в РФ, не могут пока покинуть службу", — отметил Литовкин.

По словам Виктора Литовкина, если карантин продлится долго, это может отразиться на состоянии вооруженных сил любого государства.

Что касается профилактических мер, то по словам отставного полковника, главное в такой ситуации - не допустить заражения опасным вирусом в войсках.

"Когда призыв будет возобновлен, крайне важно проверять новобранцев на всех этапах: от собеседования в военкомате до прибытия в часть. В годы моей службы новичков почти месяц держали на своеобразном карантине. Это не только санитарная мера, но и психологическая — за данный период военнослужащие адаптировались к новым условиям и постигали азы военной подготовки", — заключил Литовкин.

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