Эксперт о том, как сохранить иммунитет во время пандемии COVID-19

В условиях карантина необходимо меньше нервничать, хорошо питаться и сохранять физическую активность, отметил доктор медицинских наук Доктурбек Адамбеков.
"В рационе должны быть мясо, рыба, овощи и фрукты. Ни в коем случае не надо употреблять иммуноактиваторы — это наоборот повредит вашему организму и снизит иммунитет. Легкая физическая нагрузка в соответствии с возрастом также позволит улучшить сопротивляемость организма внешним воздействиям", — сказал Адамбеков в интервью на радио Sputnik Кыргызстан.
Однако главное в нынешней ситуации, по его словам, — стараться получать минимальное количество негативной информации.
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