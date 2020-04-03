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Доктурбек Адамбеков
© Foto : из личного архива Доктурбека Адамбекова

Эксперт о том, как сохранить иммунитет во время пандемии COVID-19

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200403/13840893/Ekspert-o-tom-kak-sokhranit-immunitet-vo-vremya-pandemii-koronavirusa.html

Профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой иммунологии и вирусологии Кыргызской государственной медакадемии Доктурбек Адамбеков отметил, что главное в нынешней ситуации — постараться избегать стрессов.

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В условиях карантина необходимо меньше нервничать, хорошо питаться и сохранять физическую активность, отметил доктор медицинских наук Доктурбек Адамбеков.

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Все это нужно для того, чтобы поддерживать в тонусе иммунную систему, поскольку течение коронавирусной инфекции у людей с хорошим иммунитетом проходит легче, чем у больных с пониженной защитной реакцией организма.

"В рационе должны быть мясо, рыба, овощи и фрукты. Ни в коем случае не надо употреблять иммуноактиваторы — это наоборот повредит вашему организму и снизит иммунитет. Легкая физическая нагрузка в соответствии с возрастом также позволит улучшить сопротивляемость организма внешним воздействиям", — сказал Адамбеков в интервью на радио Sputnik Кыргызстан.

Однако главное в нынешней ситуации, по его словам, — стараться получать минимальное количество негативной информации.

Подробнее слушайте в аудиофайле.

Теги:
иммунитет, здоровье, коронавирус



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