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"ЯсноПонятно". Почему нам хочется помогать другим просто так

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Тема:
Подкасты РИА (308)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200404/13851664/YasnoPonyatno-Pochemu-nam-khochetsya-pomogat-drugim-prosto-tak.html

В трудное время кризиса и пандемии некоторым особенно нужна наша помощь. Почему мы помогаем безвозмездно?

Чтобы чувствовать себя нужными, получить "социальные поглаживания", сделав об этом пост в Фейсбуке, или из-за непреодолимой внутренней потребности делать добро? И нормально ли, если никому помогать не хочется?

Радио
"ЯсноПонятно". Почему нам хочется помогать другим просто так

За окном бушует эпидемия. Кому больше других нужна сейчас наша помощь? Чем можно помочь, и как делать это правильно? Почему люди сегодня становятся волонтерами, хотя раньше относились к ним с недоверием? Есть ли риск заразить пожилых, стараясь им помочь, разбираются Лина, Ваня и Ксюша.

На вопросы отвечают эксперты эпизода: эволюционный психолог, заведующий Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов, заместитель генерального директора ГАУК "Мосгортур" Юлия Силенко и врач, глава медицинской службы "ШЛЮМБЕРЖЕ" в России и Центральной Азии Алексей Яковлев.

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Тема:
Подкасты РИА (308)
Теги:
благотворительность, помощь, коронавирус, Эпидемия, пандемия



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