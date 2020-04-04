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Мы все умрем. Тепловая смерть Вселенной

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Тема:
Подкасты РИА (308)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200404/13852167/My-vse-umrem-Teplovaya-smert-Vselennoy.html

По законам физики, любые тела и системы стремятся к энтропии — состоянию покоя, прекращению обмена энергией и распаду. Это правило работает на любом масштабе — в том числе и всекосмическом.

Гипотеза о конце всего сущего от энтропии называется "теорией тепловой смерти Вселенной". Насколько она точна — и, что важнее, неизбежна?

Радио
Мы все умрем. Тепловая смерть Вселенной

"Рано или поздно все равно все кончится... Однажды энергия сойдет на нет. Энтропия достигнет максимума, и это сохранится вечно", — так писатель-фантаст Айзек Азимов объяснял конец Вселенной в рассказе "Последний вопрос". Но для нас этот вопрос стал первым среди многих: а правда ли, что энтропия необратима? Сколько времени осталось до того, как Вселенная перестанет существовать? Может, тепловая смерть Вселенной так и не наступит? Какие есть другие теории о конце всего сущего?

Обо всем этом и не только мы спросили двух лекторов Московского Планетария: кандидата физико-математических наук Алексея Осокина и астрофизика, блогера и автора научно-популярного паблика "Зона Звёзд" Дмитрия Трушина.

Партнер эпизода — Московский Планетарий. В марте Московский Планетарий приостановил свою работу, как и многие другие культурные учреждения Москвы, и подготовил специальную подборку, чтобы космос стал еще ближе. Впервые состоялся запуск онлайн-трансляций лекций цикла "Трибуна ученого" и "Звездные уроки". Трансляции лекций и виртуальные экскурсии Московского Планетария рассчитаны на аудиторию разных возрастов.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (308)
Теги:
смерть, Наука, Ученые, Космос



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