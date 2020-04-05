Подкаст "Это надолго": как пережить панику и карантин дома с ребенком

Нужно ли ребенку подробно объяснять ситуацию, которая происходит в стране? Как детская психика реагирует на такие чрезвычайные обстоятельства? Как организовать жизнь ребенка на карантине, чтобы он не воспринимал происходящее, как каникулы?

Радио Подкаст "Это надолго": как пережить панику и карантин дома с ребенком

Об этом Настя и Лина спрашивают психолога и гештальт-терапевта Веронику Золотову.

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9:10 должен ли родитель признаться ребенку, что он бессилен и не знает, что будет дальше

13:37 как наладить режим дня у домашних на карантине

15:30 что делать, когда устал от всех

19:00 можно ли заставить ребенка самостоятельно отвечать за домашку, пока вы работаете удаленно

21:00 стоит ли с ребенком сейчас учиться чему-то новому

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