Политолог: "После пандемии политические устои не будут прежними"

Этот год окажется кризисным для мировой политики и экономики, для жизнедеятельности многих обществ, отметил в интервью Sputnik Азербайджан политолог Ильгар Велизаде.
"Даже после того как пик пандемии спадет и ситуация будет улучшаться, последствия все равно останутся. Мир уже будет другим. К этим изменениям уже нужно готовиться – они неизбежны. Изменения коснутся политики, экономики, здравоохранения, социальных отношений", - отметил Велизаде.
По мнению эксперта, сейчас самое время объединиться и подумать о том, как противостоять очередным вызовам подобного масштаба и уровня. Пандемия - не первый опыт для мировой истории и, увы, далеко не последний.