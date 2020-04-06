Политолог: "После пандемии политические устои не будут прежними"

Этот кризис не первый в мировой истории, но и не последний, уверен политолог Ильгар Велизаде. Поэтому необходимо выработать совместные превентивные меры для противодействия дальнейшим вызовам подобного масштаба.

Радио Ильгар Велизаде: нужно готовиться к глобальным изменениям

Этот год окажется кризисным для мировой политики и экономики, для жизнедеятельности многих обществ, отметил в интервью Sputnik Азербайджан политолог Ильгар Велизаде.

"Даже после того как пик пандемии спадет и ситуация будет улучшаться, последствия все равно останутся. Мир уже будет другим. К этим изменениям уже нужно готовиться – они неизбежны. Изменения коснутся политики, экономики, здравоохранения, социальных отношений", - отметил Велизаде.

По мнению эксперта, сейчас самое время объединиться и подумать о том, как противостоять очередным вызовам подобного масштаба и уровня. Пандемия - не первый опыт для мировой истории и, увы, далеко не последний.