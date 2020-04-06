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Политолог Ильгар Велизаде
Sputnik / Murad Orujov

Политолог: "После пандемии политические устои не будут прежними"

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200406/13860657/Ekspert-Posle-pandemii-politicheskie-ustoi-ne-budut-prezhnimi.html

Этот кризис не первый в мировой истории, но и не последний, уверен политолог Ильгар Велизаде. Поэтому необходимо выработать совместные превентивные меры для противодействия дальнейшим вызовам подобного масштаба.

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Ильгар Велизаде: нужно готовиться к глобальным изменениям

Этот год окажется кризисным для мировой политики и экономики, для жизнедеятельности многих обществ, отметил в интервью Sputnik Азербайджан политолог Ильгар Велизаде.

"Даже после того как пик пандемии спадет и ситуация будет улучшаться, последствия все равно останутся. Мир уже будет другим. К этим изменениям уже нужно готовиться – они неизбежны. Изменения коснутся политики, экономики, здравоохранения, социальных отношений", - отметил Велизаде.

По мнению эксперта, сейчас самое время объединиться и подумать о том, как противостоять очередным вызовам подобного масштаба и уровня. Пандемия - не первый опыт для мировой истории и, увы, далеко не последний.




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