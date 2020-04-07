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Руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Елена Кузьмина
© Sputnik / Александр Натрускин

Кузьмина: пандемия коронавируса ускорила интеграцию Узбекистана с соседями

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200407/13870188/Kuzmina-pandemiya-koronavirusa-uskorila-integratsiyu-Uzbekistana-s-sosedyami.html

Руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Елена Кузьмина уверена, что отмена Узбекистаном пошлин на ряд важных товаров — это еще один шаг к поступательному сближению со странами ЕАЭС.

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Кузьмина: пандемия коронавируса ускорила интеграцию Узбекистана с соседями

Узбекистан не так давно начал интенсивно встраиваться в мировую экономику, и сейчас идет усовершенствование внешнеторговой политики, отметила руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Елена Кузьмина. Пандемия коронавируса, как считает эксперт, ускорила эти процессы.

Работа товарно-сырьевой биржи
© Sputnik / Алексей Даничев
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"Узбекистан будет более интенсивно сотрудничать с соседями, в том числе со странами Евразийского экономического союза. Пока известно, что республика рассматривает возможность участия в работе ЕАЭС в качестве наблюдателя. Вероятно, будут заключены некоторые соглашения по отдельным рынкам товаров. Пока сложно сказать: решение еще не принято", — сказала Кузьмина в эфире Sputnik Узбекистан.

Она отметила, что тремя крупнейшими торговыми партнерами Узбекистана являются Россия, Казахстан и Китай, причем объемы торговли с РФ и РК вместе больше, чем с КНР.

"Рынок уже диверсифицирован, и основные партнеры уже устоялись, поэтому важны более выгодные условия для торговли", — отметила эксперт.

Напомним, власти Узбекистана освободили от таможенных платежей некоторые лекарства, изделия медицинского назначения, медицинское оборудование, сырье, материалы и вещества, используемые для их производства. Кроме того, Республиканской специальной комиссии по подготовке программы мер по предотвращению проникновения и распространения COVID-19 дано право формировать перечень товаров первой необходимости и освобождать их от таможенных платежей на срок до трех месяцев.

Теги:
ЕАЭС, политика, Экономика, пандемия, коронавирус, Узбекистан



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