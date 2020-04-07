Кузьмина: пандемия коронавируса ускорила интеграцию Узбекистана с соседями

Руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Елена Кузьмина уверена, что отмена Узбекистаном пошлин на ряд важных товаров — это еще один шаг к поступательному сближению со странами ЕАЭС.

Радио Кузьмина: пандемия коронавируса ускорила интеграцию Узбекистана с соседями

Узбекистан не так давно начал интенсивно встраиваться в мировую экономику, и сейчас идет усовершенствование внешнеторговой политики, отметила руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Елена Кузьмина. Пандемия коронавируса, как считает эксперт, ускорила эти процессы.

"Узбекистан будет более интенсивно сотрудничать с соседями, в том числе со странами Евразийского экономического союза. Пока известно, что республика рассматривает возможность участия в работе ЕАЭС в качестве наблюдателя. Вероятно, будут заключены некоторые соглашения по отдельным рынкам товаров. Пока сложно сказать: решение еще не принято", — сказала Кузьмина в эфире Sputnik Узбекистан

Она отметила, что тремя крупнейшими торговыми партнерами Узбекистана являются Россия, Казахстан и Китай, причем объемы торговли с РФ и РК вместе больше, чем с КНР.

"Рынок уже диверсифицирован, и основные партнеры уже устоялись, поэтому важны более выгодные условия для торговли", — отметила эксперт.

Напомним, власти Узбекистана освободили от таможенных платежей некоторые лекарства, изделия медицинского назначения, медицинское оборудование, сырье, материалы и вещества, используемые для их производства. Кроме того, Республиканской специальной комиссии по подготовке программы мер по предотвращению проникновения и распространения COVID-19 дано право формировать перечень товаров первой необходимости и освобождать их от таможенных платежей на срок до трех месяцев.