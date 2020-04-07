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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
© Sputnik / Владимир Трефилов

Эксперт рассказал о возможном компромиссе для игроков нефтяного рынка

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200407/13872257/Ekspert-rasskazal-o-vozmozhnom-kompromisse-dlya-igrokov-neftyanogo-rynka.html

Сейчас превышение предложения над спросом оценивается в 15-20 миллионов баррелей в сутки, дисбаланс очень большой, отметил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Радио
Эксперт рассказал о возможном компромиссе для игроков нефтяного рынка

Виртуальная конференция ОПЕК+ состоится 9 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Изначально встреча была запланирована на 6 апреля, но ее перенесли по техническим причинам. 

Торги на фондовой бирже в Нью-Йорке
AP Photo / Craig Ruttle
Когда вернется дорогая нефть
На состоявшемся в пятницу совещании российский лидер Владимир Путин заявил, что причинами снижения цен на нефть являются как ситуация с коронавирусом, так и выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ею добычи, объявление о готовности предоставить скидки на нефть. При этом глава государства и министр энергетики Александр Новак отметили, что рынок нефти требует совместных действий, на которые РФ готова пойти, но вместе с ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобытчиками, как США. Путин предложил сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки или чуть больше. 

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что сделка будет проходить очень сложно.

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"Россия говорит о наличии США как участника нового соглашения, многие его называют ОПЕК++, имея в виду, что должно быть гораздо большее количество участников. Сейчас дисбаланс между предложением и спросом очень большой, превышение предложения над спросом оценивается в 15-20 миллионов баррелей в сутки, — отметил Юшков в эфире радио Sputnik. — Чтобы хоть как-то повысить цены на нефть, нужно сократить очень много. В прежнем формате, когда в нем не участвовали США или Канада, достичь такого соглашения не удастся. Россия, наверное, исходит из того, что если уж сокращаться, то всем вместе".

По мнению эксперта, привлечь к сделке США будет непросто — хотя бы потому, что их законодательство запрещает участвовать в подобных соглашениях. При этом без Соединенных Штатов стороны могут не прийти к желаемому результату.

"Но, думаю, возможно компромиссное решение о том, что участники соглашения ОПЕК+ обязываются не повышать объем добычи, по крайне мере, по отношению к первому кварталу 2020 года. Это позволило хотя бы не создавать дополнительных шоков", — считает Игорь Юшков.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте. 

Теги:
ОПЕК, Россия, США, Экономика, Нефть



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