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Тимур Аитов
© Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Под надзор налоговиков попадут многие клиенты узбекских банков — Аитов

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200408/13873394/Pod-nadzor-nalogovikov-popadut-mnogie-klienty-uzbekskikh-bankov--Aitov.html

Заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Тимур Аитов считает вполне логичным и оправданным решение обязать банки республики предоставлять информацию о своих клиентах ГНК.

Государственный налоговый комитет и Центробанк Центробанк Узбекистана разработали проект постановления, согласно которому банки обязаны будут раскрывать информацию о счетах своих клиентов по запросу налоговиков. Новый порядок должен усовершенствовать контроль за работой субъектов предпринимательства и других налогоплательщиков.

Под особым наблюдением могут оказаться те пользователи финансовых услуг, чей денежный оборот в месяц превышает 30 миллионов сумов (чуть больше 3 тысяч долларов), а переводы с карту на карту физлица - 10 миллионов сумов (около 1 тысячи долларов).

Радио
Под надзор налоговиков попадут многие клиенты узбекских банков - Аитов
По мнению российского эксперта, в самом механизме контролирующих и финансовых органов нет ничего нового.

Блокнот для заметок
Jeshu John
Банки будут предоставлять в ГНК информацию о своих клиентах
"Мотив узбекских налоговиков понятен - пресечь теневые поступления и бороться с укрытием налогов. В РФ аналогичная практика была внедрена с 2014 года. Вообще в мире это применяется широко: практически все финансовые организации по запросу правоохранителей должны предоставлять данные по своим клиентам", — отметил Тимур Аитов.

В то же время он добавил, что в отличие от российского опыта в Узбекистане под присмотр ГНК может попасть более широкая группа банковских клиентов.

"Если в РФ при транзакциях свыше 600 тысяч рублей людей брали, скажем так, на карандаш, то в Узбекистане эти суммы значительно меньше в долларовом эквиваленте, а значит и число тех, кто окажется под учетом ГНК, будет немало", — заключил Аитов.

В настоящее время проект вынесен на всенародное обсуждение.

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Теги:
Законопроект, денежные переводы, Банковские карты, налоги, Центральный банк Республики Узбекистан, Государственный налоговый комитет, Узбекистан



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