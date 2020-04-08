Под надзор налоговиков попадут многие клиенты узбекских банков — Аитов

Заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Тимур Аитов считает вполне логичным и оправданным решение обязать банки республики предоставлять информацию о своих клиентах ГНК.

Государственный налоговый комитет и Центробанк Центробанк Узбекистана разработали проект постановления, согласно которому банки обязаны будут раскрывать информацию о счетах своих клиентов по запросу налоговиков. Новый порядок должен усовершенствовать контроль за работой субъектов предпринимательства и других налогоплательщиков.

Под особым наблюдением могут оказаться те пользователи финансовых услуг, чей денежный оборот в месяц превышает 30 миллионов сумов (чуть больше 3 тысяч долларов), а переводы с карту на карту физлица - 10 миллионов сумов (около 1 тысячи долларов).

Радио Под надзор налоговиков попадут многие клиенты узбекских банков - Аитов

По мнению российского эксперта, в самом механизме контролирующих и финансовых органов нет ничего нового.

"Мотив узбекских налоговиков понятен - пресечь теневые поступления и бороться с укрытием налогов. В РФ аналогичная практика была внедрена с 2014 года. Вообще в мире это применяется широко: практически все финансовые организации по запросу правоохранителей должны предоставлять данные по своим клиентам", — отметил Тимур Аитов.

В то же время он добавил, что в отличие от российского опыта в Узбекистане под присмотр ГНК может попасть более широкая группа банковских клиентов.

"Если в РФ при транзакциях свыше 600 тысяч рублей людей брали, скажем так, на карандаш, то в Узбекистане эти суммы значительно меньше в долларовом эквиваленте, а значит и число тех, кто окажется под учетом ГНК, будет немало", — заключил Аитов.

В настоящее время проект вынесен на всенародное обсуждение.

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