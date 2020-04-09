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Александр Кубышкин
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Эксперт: почему США не помогут Ирану с коронавирусом

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200409/13882231/Ekspert-pochemu-SShA-ne-pomogut-Iranu-s-koronavirusom.html

Дональд Трамп позиционирует себя как сильный жесткий лидер, который отстаивает интересы США, но у него нарастают проблемы внутри страны.

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Александр Кубышкин - о намерении США заблокировать запрос Ирана на экстренный заем

США не доверяют Ирану и полагают, что страна искажает цифры о масштабах распространения эпидемии, рассказывает профессор Санкт-Петербургского Государственного Университета Александр Кубышкин.

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По его мнению, объяснил, именно поэтому Соединенные Штаты планируют заблокировать запрос Ирана на экстренный заем в размере пяти миллиардов долларов по линии МВФ.

"Это бьет рикошетом по Америке, поскольку она сама только начала давать более или менее объективную информацию", - рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По мнению Кубышкина, это – чисто политический акт, связанный с продолжающейся полемикой республиканцев и демократов по поводу иранской ядерной сделки, по поводу поддержки Ираном Сирии.

"Все это сплетается в клубок. Но все, что происходит сейчас в США, связано с предвыборной кампанией Трампа", - добавил он.

Кубышкин добавил, что Дональд Трамп позиционирует себя как сильный жесткий лидер, который отстаивает интересы США, но у него нарастают проблемы внутри страны, и ему нужно продемонстрировать, что он заботится, прежде всего, о национальных интересах.

 

Теги:
США, США, Иран, Иран, Аудио, радио



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