Эксперт: почему США не помогут Ирану с коронавирусом

Дональд Трамп позиционирует себя как сильный жесткий лидер, который отстаивает интересы США, но у него нарастают проблемы внутри страны.

Радио Александр Кубышкин - о намерении США заблокировать запрос Ирана на экстренный заем

США не доверяют Ирану и полагают, что страна искажает цифры о масштабах распространения эпидемии, рассказывает профессор Санкт-Петербургского Государственного Университета Александр Кубышкин.

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По его мнению, объяснил, именно поэтому Соединенные Штаты планируют заблокировать запрос Ирана на экстренный заем в размере пяти миллиардов долларов по линии МВФ.

"Это бьет рикошетом по Америке, поскольку она сама только начала давать более или менее объективную информацию", - рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По мнению Кубышкина, это – чисто политический акт, связанный с продолжающейся полемикой республиканцев и демократов по поводу иранской ядерной сделки, по поводу поддержки Ираном Сирии.

"Все это сплетается в клубок. Но все, что происходит сейчас в США, связано с предвыборной кампанией Трампа", - добавил он.

Кубышкин добавил, что Дональд Трамп позиционирует себя как сильный жесткий лидер, который отстаивает интересы США, но у него нарастают проблемы внутри страны, и ему нужно продемонстрировать, что он заботится, прежде всего, о национальных интересах.