Эксперт о кредитных каникулах и выгоде банков

Если банки не идут на одобрение каникул, значит, через месяц, два, три они начнут сталкиваться с проблемой массовых неплатежей по кредитам, считает экономист Владимир Рожанковский.

Радио Эксперт: банкам выгодно самим инициировать ситуацию с кредитными каникулами

Кредитные каникулы связаны с желанием облегчить людям жизнь, а вот их отсутствие ударит по банкам сильнее, считает экономист Владимир Рожанковский.

"Если вы сейчас спросите у любого банка, есть ли возможности предоставить кредитные каникулы, ни один банкир в здравом уме не скажет: "Да, мы уже готовы ко всему и ждем наплыва людей, которые будут просить у нас кредитные каникулы". Все будут говорить, что это ужас и мы не можем этого сделать", - заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, в случае договоренности с государством, банки смогут спокойно себя вести.

"Если банки не предоставляют кредитные каникулы людям, то это значит, что они будут допускать просрочки по своим платежам. А просрочка для банка многократно хуже, чем предварительная договоренность об отсрочке. Потому что просрочка - это всегда увеличение банковских резервов. Если банки не идут на одобрение каникул, значит, через месяц, два, три они начнут сталкиваться с проблемой массовых неплатежей по кредитам", — объяснил Рожанковский.

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Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил целесообразность решений 24 банков, которые объявили кредитные каникулы для физических лиц. Такие шаги помогут укрепить доверие и уважение населения, отметил глава государства. По его мнению, было бы полезно и продление вкладов с истекшим сроком и объявление об этом в средствах массовой информации.