"Слаженная работа": Мясникович о том, как страны ЕАЭС противостоят COVID-19

Десятого апреля в формате видеоконференции проходит заседание Евразийского межправительственного совета.
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в своей вступительной речи заявил, что ЕЭК, учитывая напряженную cанитарно-эпидемиологическую ситуацию в мире, перестроила свою деятельность.
Осуществляется ежедневный мониторинг положения дел на рынке продовольствия и товаров повышенного спроса, отметил он.
"Введены временные ограничения на экспорт за пределы союза по чувствительной группе товаров, установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары и группы товаров критического импорта, и в первую очередь медицинской техники и средств защиты", — рассказал глава ЕЭК.
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