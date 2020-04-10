"Слаженная работа": Мясникович о том, как страны ЕАЭС противостоят COVID-19

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович заявил, что странам ЕАЭС важно координировать национальные антикризисные решения и принимать совместные меры.

Радио "Слаженная работа": Мясникович о том, как страны ЕАЭС противостоят COVID-19

Десятого апреля в формате видеоконференции проходит заседание Евразийского межправительственного совета.

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в своей вступительной речи заявил, что ЕЭК, учитывая напряженную cанитарно-эпидемиологическую ситуацию в мире, перестроила свою деятельность.

"Усиления направлены на урегулирование ежедневно возникающих острых вопросов взаимной торговли, выработку совместно с правительствами мер по обеспечению экономической стабильности и противодействию распространению коронавирусной инфекции. Хочу выразить благодарность главам правительств, должностным лицам государств-членов ЕАЭС за взаимопонимание и слаженную работу в это непростое время", — заявил Мясникович.

Осуществляется ежедневный мониторинг положения дел на рынке продовольствия и товаров повышенного спроса, отметил он.

"Введены временные ограничения на экспорт за пределы союза по чувствительной группе товаров, установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары и группы товаров критического импорта, и в первую очередь медицинской техники и средств защиты", — рассказал глава ЕЭК.

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