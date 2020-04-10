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Брифинг Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича (07 февраля 2020). Еревaн
© Sputnik / Asatur Yesayants

"Слаженная работа": Мясникович о том, как страны ЕАЭС противостоят COVID-19

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200410/13895391/Slazhennaya-rabota-Myasnikovich-o-tom-strany-EAES-boryutsya-s-koronavirusom.html

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович заявил, что странам ЕАЭС важно координировать национальные антикризисные решения и принимать совместные меры.

Радио
"Слаженная работа": Мясникович о том, как страны ЕАЭС противостоят COVID-19

Десятого апреля в формате видеоконференции проходит заседание Евразийского межправительственного совета. 

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в своей вступительной речи заявил, что ЕЭК, учитывая напряженную cанитарно-эпидемиологическую ситуацию в мире, перестроила свою деятельность.

Флаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
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Лидеры стран ЕАЭС проведут видеоконференцию на следующей неделе
"Усиления направлены на урегулирование ежедневно возникающих острых вопросов взаимной торговли, выработку совместно с правительствами мер по обеспечению экономической стабильности и противодействию распространению коронавирусной инфекции. Хочу выразить благодарность главам правительств, должностным лицам государств-членов ЕАЭС за взаимопонимание и слаженную работу в это непростое время", — заявил Мясникович.

Осуществляется ежедневный мониторинг положения дел на рынке продовольствия и товаров повышенного спроса, отметил он. 

"Введены временные ограничения на экспорт за пределы союза по чувствительной группе товаров, установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары и группы товаров критического импорта, и в первую очередь медицинской техники и средств защиты", — рассказал глава ЕЭК.

Подробнее слушайте в аудиофайле.

Теги:
Экономика, Эпидемия, пандемия, коронавирус, ЕАЭС



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