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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Потенциал использования Солнца

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200411/13901865.html

Можем ли мы использовать не крохотные доли от энергии Солнца, а заполучить ее всю?

Солнце – гигантский шар вечно горящих газов. 4*1026 Ватт – бездонный по меркам человечества источник энергии.

Но мы способны зачерпнуть из него лишь жалкие капли. Между тем, еще фантасты прошлого писали про овладение абсолютно всей энергией Солнца, а также про навигацию и добычу ресурсов с помощью светила. Возможно ли это – и что нас останавливает?

© Sputnik / Денис Абрамов
Получены самые детальные снимки поверхности Солнца в истории

Можем ли мы использовать не крохотные доли от энергии Солнца, а заполучить её всю? Каким образом это осуществимо?

Можно ли черпать из Солнца не только энергию, но и вещество? Как наше светило может упростить навигацию космических кораблей?

На что гипотетически способны цивилизации, полностью подчинившие энергию своих звёзд – и как их потенциально можно найти?

На эти и другие вопросы ответили два лектора Московского Планетария: кандидат физико-математических наук Алексей Осокин и астрофизик, блогер и автор научно-популярного паблика "Зона Звезд" Дмитрий Трушин.

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