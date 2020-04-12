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Кто выиграет и проиграет в конфликте между родителем и учителем

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200412/13907052.html

Родители считают, что учитель недостаточно компетентно исполняет свои обязанности, педагог же уверен в том, что родитель обязан проводить воспитательную работу со своим чадом. Кто же прав в этой ситуации.

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Бессмысленный и беспощадный: конфликт между родителем и учителем

От конфликта взрослых сильнее всех страдает ученик. Почему возникают проблемы в коммуникации и как примирить обе стороны? Можно ли общаться конструктивно и без претензий?

Отношения "родитель-учитель" бывают сложными и порой находятся на грани конфликта. Как построить здоровые отношения с учителем? Какие ошибки в общении совершают родители? Как в конфликте оставаться вежливым и спокойным, потому что вашему ребенку еще учиться в этой школе?

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Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, кризисным психологом благотворительного фонда "Журавлик" и программы "Травли.NET" Марией Зеленовой и мамой шестиклассника Екатериной Тучковской разбираемся, как избежать ссор с учителем, и что делать, если война все-таки развязалась.

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