Эксперт: что будет с ценами на нефть после сделки ОПЕК+

По мнению собеседника, сейчас невозможно предугадать, что будет со сделкой ОПЕК+ даже в случае отказа США.

Радио Юшков дал прогноз по стоимости нефти после сделки ОПЕК+

Скорого восстановления цен на нефть ждать не стоит. Стоимость пойдет вверх после июня или июля, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик фонда Национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Сейчас мы будем колебаться ниже 35 долларов за баррель", - рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам Юшкова, несмотря на договоренности России и Саудовской Аравии, у нынешнего соглашения ОПЕК есть противники.

"Всегда соглашение о сокращении производства исходило из всеобщего согласия. Если кто-то один отказывается участвовать, то все остальные ставят вопрос, а почему мы должны, пока другой будет пожинать плоды наших усилий", - напомнил он.

По его мнению, аналогичный вопрос сейчас звучит в адрес стран, которые раньше не участвовали в соглашении, - США, Великобритании и Норвегии.

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Также эксперт обратил внимание, что перед новыми переговорами Россия заявляла, что американцы тоже должны внести свою лепту в процесс сокращения добычи нефти и в ребалансировку рынка. При этом США высказывались о готовности внести вклад, но неестественным путем - сокращением добычи из-за цен.

"Остальные участники настаивают, чтобы США назвали конкретные объемы, насколько они сократят, и гарантировали выполнение этих квот", - сказал Юшков.

Он отметил, что сейчас невозможно предугадать, что будет со сделкой ОПЕК+ даже в случае отказа США.

По словам эксперта, также существуют риски переполнения нефтехранилищ.