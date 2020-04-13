16:43 13 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
© Sputnik / Владимир Трефилов

Эксперт: что будет с ценами на нефть после сделки ОПЕК+

Радио
Получить короткую ссылку
89 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200413/13909055/Ekspert-chto-budet-s-tsenami-na-neft-posle-sdelki-OPEK.html

По мнению собеседника, сейчас невозможно предугадать, что будет со сделкой ОПЕК+ даже в случае отказа США.

Радио
Юшков дал прогноз по стоимости нефти после сделки ОПЕК+

Скорого восстановления цен на нефть ждать не стоит. Стоимость пойдет вверх после июня или июля, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик фонда Национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Сейчас мы будем колебаться ниже 35 долларов за баррель", - рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам Юшкова, несмотря на договоренности России и Саудовской Аравии, у нынешнего соглашения ОПЕК есть противники.

"Всегда соглашение о сокращении производства исходило из всеобщего согласия. Если кто-то один отказывается участвовать, то все остальные ставят вопрос, а почему мы должны, пока другой будет пожинать плоды наших усилий", - напомнил он.

По его мнению, аналогичный вопрос сейчас звучит в адрес стран, которые раньше не участвовали в соглашении, - США, Великобритании и Норвегии.

Новое заседание ОПЕК+ состоится 12 апреля - Минэнерго Азербайджана >>

Также эксперт обратил внимание, что перед новыми переговорами Россия заявляла, что американцы тоже должны внести свою лепту в процесс сокращения добычи нефти и в ребалансировку рынка. При этом США высказывались о готовности внести вклад, но неестественным путем - сокращением добычи из-за цен.

"Остальные участники настаивают, чтобы США назвали конкретные объемы, насколько они сократят, и гарантировали выполнение этих квот", - сказал Юшков.

Он отметил, что сейчас невозможно предугадать, что будет со сделкой ОПЕК+ даже в случае отказа США.

По словам эксперта, также существуют риски переполнения нефтехранилищ.

Теги:
ОПЕК, ОПЕК, Нефть, Аудио, радио



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Сотрудники МО, МВД и Национальной гвардии
На защите вашего здоровья: как работают карантинные посты в Ташкенте
Ансамбль Александрова поет в поддержку Италии
В поддержку Италии: ансамбль имени Александрова спел свои хиты - видео
Чем заняться на карантине
Саморазвитие в самоизоляции: как провести карантин с пользой



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться