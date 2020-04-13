Борисёнок: Австрия — пример сохранения памяти о подвиге советских солдат

Доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Борисёнок рассказал, как в Австрии чтят память о героях и жертвах Второй мировой войны.

Радио Борисёнок: Австрия — пример сохранения памяти о подвиге советских солдат

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Австрии от немецко-фашистских войск. В разделе "Венский вальс Победы" посетители могут ознакомиться с уникальными ранее не известными архивными бумагами. Там представлены боевые донесения и сводки с фронтов, отчеты и схемы наступления советских войск, наградные листы, приказы Верховного главнокомандующего, воспоминания участников и фотодокументы.

Как отметил доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Борисёнок, 13 апреля 1945 года — одна из ключевых дат освобождения Европы от немецко-фашистских захватчиков. В Москве по этому случаю устроят салют.

"Очень важно отметить, что австрийские власти, в отличие от властей некоторых других европейских стран, точно не будут протестовать против того, что в Москве на столь высоком уровне отмечается эта дата, потому что Австрия строго соблюдает все послевоенные договоренности. Там память о советских солдатах остается одним из государственных приоритетов. Австрия может быть хорошим примером, как нужно сохранять память о подвиге Красной армии", — сказал Юрий Борисёнок в эфире радио Sputnik.

Современное поколение австрийцев чувствует эти события именно так, отметил он. При этом в других странах Восточной Европы, не исключая страны Прибалтики, иные приоритеты, и это не может не вызывать сожаления.

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