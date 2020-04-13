16:43 13 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Доцент исторического факультета МГУ Юрий Борисенок
© Sputnik / Евгений Биятов

Борисёнок: Австрия — пример сохранения памяти о подвиге советских солдат

Радио
Получить короткую ссылку
28 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200413/13911766/Borisnok-Avstriya--primer-sokhraneniya-pamyati-o-podvige-sovetskikh-soldat.html

Доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Борисёнок рассказал, как в Австрии чтят память о героях и жертвах Второй мировой войны.

Радио
Борисёнок: Австрия — пример сохранения памяти о подвиге советских солдат

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Австрии от немецко-фашистских войск. В разделе "Венский вальс Победы" посетители могут ознакомиться с уникальными ранее не известными архивными бумагами. Там представлены боевые донесения и сводки с фронтов, отчеты и схемы наступления советских войск, наградные листы, приказы Верховного главнокомандующего, воспоминания участников и фотодокументы.

Как отметил доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Борисёнок, 13 апреля 1945 года — одна из ключевых дат освобождения Европы от немецко-фашистских захватчиков. В Москве по этому случаю устроят салют.

"Очень важно отметить, что австрийские власти, в отличие от властей некоторых других европейских стран, точно не будут протестовать против того, что в Москве на столь высоком уровне отмечается эта дата, потому что Австрия строго соблюдает все послевоенные договоренности. Там память о советских солдатах остается одним из государственных приоритетов. Австрия может быть хорошим примером, как нужно сохранять память о подвиге Красной армии", — сказал Юрий Борисёнок в эфире радио Sputnik.

Современное поколение австрийцев чувствует эти события именно так, отметил он. При этом в других странах Восточной Европы, не исключая страны Прибалтики, иные приоритеты, и это не может не вызывать сожаления.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
история, память, Великая Отечественная война, Министерство обороны России



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Сотрудники МО, МВД и Национальной гвардии
На защите вашего здоровья: как работают карантинные посты в Ташкенте
Ансамбль Александрова поет в поддержку Италии
В поддержку Италии: ансамбль имени Александрова спел свои хиты - видео
Чем заняться на карантине
Саморазвитие в самоизоляции: как провести карантин с пользой



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться