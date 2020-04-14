Врач-инфекционист объяснил, для чего в Россию из США ввезли штамм COVID-19

В Россию из США ввезли штамм нового коронавируса, декларацию на него выпустила Томская таможня. Он будет использован для проведения исследований и в дальнейшем для создания вакцины.
Такая ситуация является стандартной в период пандемии, отметил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов. Научное сотрудничество не имеет никаких границ, заявил он.радио Sputnik.
По его словам, это могут быть эпидемиологические, вирусологические, иммунологические исследования или исследования по оценке мутационной способности возбудителя.
"Это будет конструирование вакцины, проведение доклинических и клинических исследований. В число исследовательских групп, в число создателей вакцины могут вовлекаться специалисты из разных стран. Такая практика существовала, и она вполне может быть и сейчас", — отметил он.
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