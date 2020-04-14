Врач-инфекционист объяснил, для чего в Россию из США ввезли штамм COVID-19

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов отметил, что результатов может быть множество, в зависимости от поставленных целей и задач.

Радио Врач-инфекционист объяснил, для чего в Россию из США ввезли штамм COVID-19

В Россию из США ввезли штамм нового коронавируса, декларацию на него выпустила Томская таможня. Он будет использован для проведения исследований и в дальнейшем для создания вакцины.

Такая ситуация является стандартной в период пандемии, отметил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов. Научное сотрудничество не имеет никаких границ, заявил он.

"В данном случае результатов может быть множество, в зависимости от тех целей и задач, которые поставлены, в зависимости от конкретного проекта", — сказал Викулов в эфире радио Sputnik

По его словам, это могут быть эпидемиологические, вирусологические, иммунологические исследования или исследования по оценке мутационной способности возбудителя.

"Это будет конструирование вакцины, проведение доклинических и клинических исследований. В число исследовательских групп, в число создателей вакцины могут вовлекаться специалисты из разных стран. Такая практика существовала, и она вполне может быть и сейчас", — отметил он.

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