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Георгий Викулов
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Врач-инфекционист объяснил, для чего в Россию из США ввезли штамм COVID-19

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200414/13920817/Vrach-infektsionist-obyasnil-dlya-chego-v-Rossiyu-iz-SShA-vvezli-shtamm-COVID-19.html

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов отметил, что результатов может быть множество, в зависимости от поставленных целей и задач.

Радио
Врач-инфекционист объяснил, для чего в Россию из США ввезли штамм COVID-19

В Россию из США ввезли штамм нового коронавируса, декларацию на него выпустила Томская таможня. Он будет использован для проведения исследований и в дальнейшем для создания вакцины.

Такая ситуация является стандартной в период пандемии, отметил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов. Научное сотрудничество не имеет никаких границ, заявил он.

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"В данном случае результатов может быть множество, в зависимости от тех целей и задач, которые поставлены, в зависимости от конкретного проекта", — сказал Викулов в эфире радио Sputnik.

По его словам, это могут быть эпидемиологические, вирусологические, иммунологические исследования или исследования по оценке мутационной способности возбудителя. 

"Это будет конструирование вакцины, проведение доклинических и клинических исследований. В число исследовательских групп, в число создателей вакцины могут вовлекаться специалисты из разных стран. Такая практика существовала, и она вполне может быть и сейчас", — отметил он.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Эпидемия, пандемия, Наука, Ученые, Россия, США, коронавирус



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