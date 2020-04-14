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Научный сотрудник Института искусствознания АН Узбекистана Елена Поторочина
Из личного архива Елены Поторочиной

Она притягивала внутренней красотой и теплотой: Поторочина о Лидии Ртвеладзе

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200414/13924013/Nauchnyy-sotrudnik-Instituta-iskusstvoznaniya-AN-Uzbekistana-Elena-Potorochina.html

В Ташкенте ушла из жизни ученый-археолог Лидия Ртвеладзе - супруга известного историка, академика Эдварда Ртвеладзе. Научный сотрудник Института искусствознания АН Уз Елена Поторочина запомнила Лидию Львовну как открытого человека и ученого, преданного своему делу.

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Она притягивала внутренней красотой и теплотой: Поторочина о Лидии Ртвеладзе
По словам Елены Поторочиной, с семьей Ртвеладзе у нее дружеское общение, так как супруг Лидии Львовны — Эдвард Васильевич, — ее научный руководитель, у которого она пишет диссертацию.

"Лидия Львовна была открытым человеком, дружелюбным. Она отличалась невероятной красотой, озаренной улыбкой. Она всегда очень хорошо держалось, даже когда сильно болела. От Лидии Львовны исходила неимоверная теплота. Она была подругой жизни, научным сотрудником, но всегда держалась скромно, находилась как бы в тени своего знаменитого мужа. Некролог у меня не получился. Для меня она не умерла» — добавила Собеседница.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

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Теги:
Узбекистан



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