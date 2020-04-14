Она притягивала внутренней красотой и теплотой: Поторочина о Лидии Ртвеладзе

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В Ташкенте ушла из жизни ученый-археолог Лидия Ртвеладзе - супруга известного историка, академика Эдварда Ртвеладзе. Научный сотрудник Института искусствознания АН Уз Елена Поторочина запомнила Лидию Львовну как открытого человека и ученого, преданного своему делу.

Радио Она притягивала внутренней красотой и теплотой: Поторочина о Лидии Ртвеладзе "Лидия Львовна была открытым человеком, дружелюбным. Она отличалась невероятной красотой, озаренной улыбкой. Она всегда очень хорошо держалось, даже когда сильно болела. От Лидии Львовны исходила неимоверная теплота. Она была подругой жизни, научным сотрудником, но всегда держалась скромно, находилась как бы в тени своего знаменитого мужа. Некролог у меня не получился. Для меня она не умерла» — добавила Собеседница. По словам Елены Поторочиной, с семьей Ртвеладзе у нее дружеское общение, так как супруг Лидии Львовны — Эдвард Васильевич, — ее научный руководитель, у которого она пишет диссертацию. Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.