Лавров рассказал о проблемах, которые предстали перед людьми в пандемию

После того как общими усилиями люди преодолеют эту глобальную угрозу, у всех выработается противоядие на случай повторения подобных событий.

Радио Лавров о миропорядке до и после пандемии: кризис станет прививкой от эгоизма

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что пандемия ставит очень серьезные проблемы, что касается спасения жизни людей, обеспечения их безопасности, а также экономики отдельных стран.

"Экономика отдельных стран, мировая, как пандемия влияет на торговые, инвестиционные обмены, на курс валют - все это сейчас приходится решать с колес. И это второй важнейший вызов, перед которым стоит человечество", - сказал Лавров в ходе видеоконференции.

По его мнению, ситуация, которая сейчас сложилась, проверяет на прочность не только государства, но и различные объединения. И после того как общими усилиями люди преодолеют эту глобальную угрозу, у всех выработается противоядие на случай повторения подобных событий.

"Нам придется переосмыслить многое в том, что касается деятельности многосторонних структур", - заявил он.

Самый важный принцип, по мнению Лаврова, это взаимовыручка.

Напомним, по последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения, свыше 113 тысяч человек скончались.