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Аналитик финансовой группы Калита-финанс Дмитрий Голубовский
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О чем сигнализирует понижение процентной ставки - мнение эксперта

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200415/13927250/O-chem-signaliziruet-ponizhenie-protsentnoy-stavki---mnenie-eksperta.html

Такой шаг следует рассматривать больше как сигнал рынку о том, что данная политика, возможно, будет продолжена.

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О чем сигнализирует понижение процентной ставки до 15% - Голубовский

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский считает, что понижение процентной ставки до 15% годовых, о которой ЦБ объявил накануне, - весьма незначительная мера в условиях нынешнего экономического кризиса, вызванного пандемией.

ЦБ снизил процентную ставку до 15% годовых >>

Такой шаг следует рассматривать больше как сигнал рынку о том, что данная политика, возможно, будет продолжена.

"Когда в мире такой кризис, все банки развитых стран просто печатают деньги и обнуляют ставки. А на периферии глобальной экономики долларовой ликвидности нет," - поделился мнением Голубовский.

Высокие ставки удерживают валютный курс, но это временно. Поэтому в текущей ситуации от процентной политики мало что зависит.

Теги:
Узбекистан, доллары, Центральный банк Республики Узбекистан



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