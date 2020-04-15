О чем сигнализирует понижение процентной ставки - мнение эксперта

Такой шаг следует рассматривать больше как сигнал рынку о том, что данная политика, возможно, будет продолжена.

Радио О чем сигнализирует понижение процентной ставки до 15% - Голубовский

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский считает, что понижение процентной ставки до 15% годовых, о которой ЦБ объявил накануне, - весьма незначительная мера в условиях нынешнего экономического кризиса, вызванного пандемией.

ЦБ снизил процентную ставку до 15% годовых >>

Такой шаг следует рассматривать больше как сигнал рынку о том, что данная политика, возможно, будет продолжена.

"Когда в мире такой кризис, все банки развитых стран просто печатают деньги и обнуляют ставки. А на периферии глобальной экономики долларовой ликвидности нет," - поделился мнением Голубовский.

Высокие ставки удерживают валютный курс, но это временно. Поэтому в текущей ситуации от процентной политики мало что зависит.