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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина
© Sputnik / Evgeniya Novozhenina

Хоркина выразила уверенность в новом рекорде Оксаны Чусовитиной

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200415/13929075/Khorkina-vyrazila-uverennost-v-novom-rekorde-Oksany-Chusovitinoy.html

Светлана Хоркина рассказала, почему перенос Олимпиады - это серьезное испытание для спортсменов, и выразила уверенность в том, что Оксана Чусовитина, планировавшая побить собственный рекорд и выступить на восьмых по счету Играх, сделает это в следующем году.

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Кубок мира по художественной гимнастике должен был пройти 24-26 апреля на Национальной арене гимнастики в Баку. Однако из-за введенного режима частичной социальной изоляции в связи с угрозой распространения коронавируса соревнования были отменены.

Оксана Чусовитина
© AFP 2018 / PETER PARKS
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Для кого-то из спортсменов эта Олимпиада должна была стать первой, а для кого-то - последней. Оксана Чусовитина, у которой за плечами участие в семи Играх, также готовилась к выступлению на Олимпиаде. Хоркина выразила надежду, что узбекская гимнастка-рекордсменка примет участие в Играх в следующем году.

По словам российском спортсменки, одним это время может пойти на пользу - они смогут "подшлифовать" свои выступления, но для кого-то время может "сыграть" в обратную сторону.

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"Если говорить о том времени, которое "высвободилось", - это самое обидное для спортсменов. Я очень это хорошо понимаю, когда ты готовишься к самому главному этапу в своей жизни – Олимпийским играм, ты ставишь на кон все и готовишься не жалея своих сил. Многие спортсмены сегодня подошли к такому идеальному пику спортивной формы, который позволял им при проведении Игр завоевать множество олимпийских наград. А теперь получается, что надо аккуратно выйти из пика формы в нормальную хорошую форму и доработать то, что даст возможность усложнить различные упражнения на разных снарядах", - отметила Хоркина.

Подробный комментарий спортсменки слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

 




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