Президент Олимпийского комитета РФ: желаю Чусовитиной и в Париже выступить

Глава НОК России Станислав Поздняков высоко оценил уровень подготовки и целеустремленность гимнастки из Узбекистана Оксаны Чусовитиной, для которой Игры в Токио должны стать восьмыми в карьере. Он пожелал ей достойного выступления и спортивного долголетия.

Радио Президент Олимпийского комитета РФ: желаю Чусовитиной и в Париже выступить

По словам президента НОК России, для многих олимпийцев перенос главных стартов четырехлетия - это серьезное испытание. Но многое зависит от личных качеств и мотивации каждого атлета.

"Что касается Оксаны Чусовитиной, то я всегда поражался мужеству, характеру и бойцовским качествам этой спортсменки. Рна выступала еще в те годы, когда я принимал участие в Олимпиадах. Хочу ей пожелать плодотворно провести этот календарный год и достойно показать себя в Токио, а там, может, и еще на три года продлить свою карьеру до следующих Игр (в Париже - ред.)", — полушутя заметил Поздняков.

Он добавил, что возрастным спортсменам нужна особая поддержка, причем в больше степени эмоциональная и мотивационная.

"Помню год перед моей заключительной Олимпиадой в Пекине тянулся как десятилетие. Я пытался из себя вытащить все. Это очень тяжело. Атлетам нужны сейчас индивидуальные тренировочные планы, а главное - помощь и поддержка своих тренеров, родных и близких, в том числе детей", — добавил президент НОК России.

Летнюю Олимпиаду, которая должна была состояться в столице Японии летом 2020 года, из-за эпидемии коронавируса перенесли ровно на один год. Гимнастка Оксана Чусовитина уже заявила, что все равно дождется восьмых для себя Игр и продолжит тренировки несмотря ни на что.

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