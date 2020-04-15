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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков
© Sputnik / Григорий Сысоев

Президент Олимпийского комитета РФ: желаю Чусовитиной и в Париже выступить

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200415/13935280/Prezident-Olimpiyskogo-komiteta-RF-zhelayu-Chusovitinoy-i-v-Parizhe-vystupit.html

Глава НОК России Станислав Поздняков высоко оценил уровень подготовки и целеустремленность гимнастки из Узбекистана Оксаны Чусовитиной, для которой Игры в Токио должны стать восьмыми в карьере. Он пожелал ей достойного выступления и спортивного долголетия.

Радио
Президент Олимпийского комитета РФ: желаю Чусовитиной и в Париже выступить
По словам президента НОК России, для многих олимпийцев перенос главных стартов четырехлетия - это серьезное испытание. Но многое зависит от личных качеств и мотивации каждого атлета.

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"Что касается Оксаны Чусовитиной, то я всегда поражался мужеству, характеру и бойцовским качествам этой спортсменки. Рна выступала еще в те годы, когда я принимал участие в Олимпиадах. Хочу ей пожелать плодотворно провести этот календарный год и достойно показать себя в Токио, а там, может, и еще на три года продлить свою карьеру до следующих Игр (в Париже - ред.)", — полушутя заметил Поздняков.

Он добавил, что возрастным спортсменам нужна особая поддержка, причем в больше степени эмоциональная и мотивационная.

"Помню год перед моей заключительной Олимпиадой в Пекине тянулся как десятилетие. Я пытался из себя вытащить все. Это очень тяжело. Атлетам нужны сейчас индивидуальные тренировочные планы, а главное - помощь и поддержка своих тренеров, родных и близких, в том числе детей", — добавил президент НОК России.

Оксана Чусовитина
© AFP 2018 / PETER PARKS
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Летнюю Олимпиаду, которая должна была состояться в столице Японии летом 2020 года, из-за эпидемии коронавируса перенесли ровно на один год. Гимнастка Оксана Чусовитина уже заявила, что все равно дождется восьмых для себя Игр и продолжит тренировки несмотря ни на что.

Подробный комментарий Станислава Позднякова слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Олимпийский комитет России, Оксана Чусовитина, коронавирус, Олимпийские игры в Токио, спорт



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