Тюркоязычным странам нужно готовиться к посткоронавирусному периоду - политолог

Организация заседания Тюркского совета в онлайн-режиме демонстрирует, что эффективность сотрудничества стран-участниц совета не зависит от внешних факторов, связанных с распространением пандемии, считает политолог Эльхан Шахиноглу.

Радио Шахиноглу: тюркоязычные страны обговорили важные экономические вопросы

В интервью Sputnik Азербайджан политолог Эльхан Шахиноглу рассказал почему, на его взгляд, онлайн-саммит тюркоязычных государств, посвященный пандемии COVID-19, был очень важным и своевременным диалогом.

Напомним, 10 апреля главы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции и Венгрии при участии гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса провели в формате видеоконференции чрезвычайный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Лидеры государств обсудили вопросы обеспечения торговых и транзитно-транспортных связей, сотрудничества в сфере здравоохранения, помощи гражданам стран-участниц совета.

"Этой видеоконференцией Тюркский совет показал, что несмотря на пандемию коронавируса, страны продолжают свое сотрудничество и ведут против нее борьбу. Тюркоязычные страны обговорили экономические вопросы и региональные проекты. Было показано, что страны готовы и дальше развивать свое сотрудничество и готовятся к пост-коронавирусному периоду, когда надо будет реализовать все проекты", - отметил Шахиноглу.

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