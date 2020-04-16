18:17 16 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Политолог Эльхан Шахиноглу, архивное фото
© Sputnik / Murad Orujov

Тюркоязычным странам нужно готовиться к посткоронавирусному периоду - политолог

Радио
Получить короткую ссылку
55 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200416/13940124.html

Организация заседания Тюркского совета в онлайн-режиме демонстрирует, что эффективность сотрудничества стран-участниц совета не зависит от внешних факторов, связанных с распространением пандемии, считает политолог Эльхан Шахиноглу.

Радио
Шахиноглу: тюркоязычные страны обговорили важные экономические вопросы

В интервью Sputnik Азербайджан политолог Эльхан Шахиноглу рассказал почему, на его взгляд, онлайн-саммит тюркоязычных государств, посвященный пандемии COVID-19, был очень важным и своевременным диалогом.

Напомним, 10 апреля главы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции и Венгрии при участии гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса провели в формате видеоконференции чрезвычайный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Лидеры государств обсудили вопросы обеспечения торговых и транзитно-транспортных связей, сотрудничества в сфере здравоохранения, помощи гражданам стран-участниц совета.

Президент Шавкат Мирзиёев принял участие во внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Пресс-служба президента Узбекистана
Cаммит Тюркского совета: какие меры борьбы с COVID-19 предложил Шавкат Мирзиёев

"Этой видеоконференцией Тюркский совет показал, что несмотря на пандемию коронавируса, страны продолжают свое сотрудничество и ведут против нее борьбу. Тюркоязычные страны обговорили экономические вопросы и региональные проекты. Было показано, что страны готовы и дальше развивать свое сотрудничество и готовятся к пост-коронавирусному периоду, когда надо будет реализовать все проекты", - отметил Шахиноглу.

Подробный комментарий политолога слушайте в нашем подкасте.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Страницы Великой Отечественной войны в цвете — архивные фото
Первый советский танк готовят к параду Победы — ему почти 100 лет
Поддержка ремесленников
Чтобы усто не пусто было: проект мер поддержки ремесленников



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться