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Владимир Рожанковский
© Foto : Михаил Бибичков

Экономист: "Ситуация с падением ВВП Китая - сложная, но ожидаемая"

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200417/13946992/Ekonomist-Situatsiya-s-padeniem-VVP-Kitaya---slozhnaya-no-ozhidaemaya.html

Сейчас, по словам экономиста, Китай начинает отрабатывать другой сценарий - открываются заводы, фабрики, возобновляется производство. Но вопрос в том, насколько быстро откроются для потребления товаров из Китая западные страны.

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Рожанковский: "Ситуация с падением ВВП Китая - сложная, но ожидаемая"

ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием пандемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.

Люди в защитных масках на улице Пекина в Китае
REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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Однако, по мнению экономиста Владимира Рожанковского, этот эффект пандемии не стал неожиданностью ни для кого. Эксперт подчеркивает, что приведенные данные - ретроспективные, ведь пик кризиса в Китае пришелся на февраль.

Сейчас Китай уже начинает отрабатывать другой сценарий - открываются заводы, фабрики, возобновляется производство, но вопрос в том, насколько быстро откроются для потребления товаров из Китая западные страны. Сейчас производство в Поднебесной ограниченно снижением спроса, связанного с карантином во всех странах.

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Снижение ВВП, по словам Рожанковского, это эффект приходящий и главный вопрос состоит в том, насколько быстро Китай восстановится. По прогнозам аналитиков, этот процесс будет длительным, ведь карантин молниеносно снять невозможно.

"В целом, примерно к концу лета Китай ожидает эффект "отложенного спроса" - он может дать толчок для ускорения произодства, но будет ли он длительным - это вопрос. Еще очень многое зависит от позиции Вашингтона - будет ли он продолжать торговые войны с Китаем?" - поделился мнением Владимир Рожкановский.

Сейчас, точный прогноз развития экономики Китая составить невозможно, заключил эксперт.

Теги:
коронавирус, пандемия, кризис, ВВП, Китай



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