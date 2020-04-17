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Елена Тополева-Солдунова
© Sputnik / Владимир Трефилов

Общественная палата РФ готова поделиться опытом с узбекскими коллегами

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200417/13948032/Obschestvennaya-palata-RF-gotova-podelitsya-opytom-s-uzbekskimi-kollegami.html

Член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова рассказала о взаимодействии Общественной палаты РФ и профильных структур Узбекистана.

 

Радио
Общественная палата РФ готова поделиться опытом с узбекскими коллегами

По словам члена Общественной палаты РФ Елена Тополевой-Солдуновой, специалисты Узбекистана при создании структуры в республике ориентировались на российскую модель.

Письменные принадлежности
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Планируется создать Общественную палату Узбекистана

Общественная палата - это посредник между государством и обществом. С одной стороны, она обобщает и транслирует органам власти потребности населения, а с другой - выносит на общественное обсуждение те решения, которые принимаются органами власти.

Эффективность работы зависит от регламента работы, специалистов, обеспечивающих деятельность и многих других факторов. Общественная палата России, по словам Тополевой-Солдуновой, готова поделиться опытом своей работы с узбекскими коллегами.

Напомним, сегодня президент Узбекистана подписал указ о создании Общественной палаты. В соответствии с документом палата будет состоять из 50 членов, работающих на общественных началах.

В том числе президент будет назначать 18 членов из числа представителей негосударственных некоммерческих организаций (ННО) и СМИ, а также граждан страны, внесших большой вклад в развитие общества.

 

Теги:
Россия, сотрудничество, Узбекистан, Общественная палата РФ



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