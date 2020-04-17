Аббясов: надеемся, что хадж все-таки состоится

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель главы Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов рассказал, что власти Саудовской Аравии пока не приняли окончательного решения об отмене паломничества к святыням ислама в нынешнем сезоне.

Радио Аббясов: надеемся, что хадж все-таки состоится

Саудовская Аравия отложила подготовку к сезону хаджа 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель главы Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов рассказал, что окончательной информации о том, что сезона хаджа в этому году не будет, пока нет.

"Власти Саудовской Аравии не приняли таких решений, однако предупредили нас. Мы получили ноту из посольства от Министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии, чтобы пока наши компании не заключали договоры с авиаперевозчиками и гостиницами для того, чтобы потом не нести убытки", — сказал Аббясов.

Он также выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация в мире наладится и хадж все-таки состоится.

"Но если паломники не смогут поехать в этом году, то будем надеется, что они останутся здоровы и смогут совершить хадж в следующем году, потому что его невозможно ничем заменить. Все отнеслись к этому с пониманием, как и к закрытию на карантин мечетей во всех странах исламского мира", — сказал Аббясов.

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