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Мы все умрем. Пожар под Чернобылем

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Тема:
Подкасты РИА (310)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200418/13952927/My-vse-umrem-Pozhar-pod-Chernobylem.html

Площадь лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения превысила 100 га. Вроде бы потухший 14-го апреля огонь 17-го разгорелся снова.

Пожар подбирается к самой станции, а радиация в очаге возгорания многократно превышает норму. Нас ждет повторение катастрофы 1986-го?

Радио
Мы все умрем. Пожар под Чернобылем

Могут ли от огня снова взорваться реакторы Чернобыльской станции? Что будет, когда пожар доберётся до хранилищ радиоактивных отходов? Как предсказать, куда направится облако пепла и дыма от леса, который годами впитывал радиацию? Насколько вероятно, что этот пожар — не последний? Объясняет Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Гринпис России.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (310)
Теги:
пожар, Украина, Чернобыль



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