Мы все умрем. Пожар под Чернобылем

Пожар подбирается к самой станции, а радиация в очаге возгорания многократно превышает норму. Нас ждет повторение катастрофы 1986-го?
Могут ли от огня снова взорваться реакторы Чернобыльской станции? Что будет, когда пожар доберётся до хранилищ радиоактивных отходов? Как предсказать, куда направится облако пепла и дыма от леса, который годами впитывал радиацию? Насколько вероятно, что этот пожар — не последний? Объясняет Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Гринпис России.
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