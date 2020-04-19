Подкаст "Страхи/Ошибки": как перестать все контролировать

Контрол-фрики — люди с безграничной потребностью управлять происходящим. Почему многие из нас стремятся к контролю и что делать, если эта привычка мешает жить?

Радио Подкаст "Страхи/Ошибки": как перестать всё контролировать

Только они знают, как правильно выполнить задачу, и только от них зависит результат. Всегда правы, слишком критичны к другим, думают, что делегирование — зло, и лучше все сделать самим.

Не все события в жизни зависят от нас. Порой это сложно объяснить, и еще сложнее — самому принять этот факт и отпустить ситуацию. Как научиться делегировать обязанности и доверять исполнение другим людям? Где грань между "ответственностью" и "контролем"? Как связаны успех и желание любой ценой управлять ситуацией.

Вместе с клиническим психологом, гештальт-терапевтом Полиной Гавердовской, психологом, коучем Сергеем Насибяном и журналистом Иваном Сурвилло разбираемся, можно ли "разучиться" все контролировать.

2:30 что стоит за навязчивым желанием управлять ситуацией

4:10 чего боятся контрол-фрики и перфекционисты

10:20 как формируется привычка всё контролировать

13:10 почему "контролёры" — так себе супруги и партнёры

15:00 какие ошибки совершают контрол-фрики

17:00 избавляться ли от привычки всё контролировать, если это помогает карьере

18:45 как работать с навязчивым контролем

Слушайте подкасты РИА Новости.