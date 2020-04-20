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Глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева
© Sputnik / Евгений Биятов

Как правительство РФ может помочь мигрантам во время эпидемии — глава АСИ

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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (396)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200420/13963048/Kak-pravitelstvo-RF-mozhem-pomoch-migrantam-vo-vremya-epidemii--glava-ASI.html

Директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева пояснила, с какими предложениями АСИ обратился к правительству России, чтобы не только поддержать предпринимателей, но и сохранить стабильность на рынке труда, в том числе для легальных мигрантов.

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Как правительство РФ может помочь мигрантам во время эпидемии - глава АСИ
Агенство стратегических инициатив подготовило целый пакет предложений по поддержке бизнеса в РФ. Один из блоков посвящен непосредственно рынку труда. В частности эксперты АСИ считают необходимым на время пандемии приравнять в трудовых и социальных правах официально работающих мигрантов ко всем гражданам РФ.

"Мы изучали и европейский опыт и считаем, что такой подход позволил бы официально трудоустроенным гражданам из бывших республик СССР получить поддержку со стороны государства, в том числе пособия по безработице. Как один из вариантов субсидирования вместо кредитов бизнесу на зарплаты мы рассматриваем использование денег от налоговых отчислений за 2019 год", — пояснила Светлана Чупшева.

© Sputnik / Михаил Климентьев
Что ждет мигрантов в РФ до 15 июня — Путин подписал указ
По ее оценкам, в настоящее время в РФ выдано около 2,5 миллиона трудовых патентов, кроме того, есть еще несколько миллионов человек, имеющих право работать без патента — например, граждане стран ЕАЭС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о статусе иностранных граждан в период эпидемии коронавируса. В частности, до 15 июня продлевается срок действия всех разрешительных документов, дающих право пребывания и работы в стране, в том числе регистраций и трудовых патентов.

Комментарий главы АСИ о предлагаемых мерах поддержки, слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (396)
Теги:
пособие, бизнес, коронавирус, трудовые мигранты, Россия



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