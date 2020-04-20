Как правительство РФ может помочь мигрантам во время эпидемии — глава АСИ

Директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева пояснила, с какими предложениями АСИ обратился к правительству России, чтобы не только поддержать предпринимателей, но и сохранить стабильность на рынке труда, в том числе для легальных мигрантов.

Радио Как правительство РФ может помочь мигрантам во время эпидемии - глава АСИ

"Мы изучали и европейский опыт и считаем, что такой подход позволил бы официально трудоустроенным гражданам из бывших республик СССР получить поддержку со стороны государства, в том числе пособия по безработице. Как один из вариантов субсидирования вместо кредитов бизнесу на зарплаты мы рассматриваем использование денег от налоговых отчислений за 2019 год", — пояснила Светлана Чупшева.

Агенство стратегических инициатив подготовило целый пакет предложений по поддержке бизнеса в РФ. Один из блоков посвящен непосредственно рынку труда. В частности эксперты АСИ считают необходимым на время пандемии приравнять в трудовых и социальных правах официально работающих мигрантов ко всем гражданам РФ.

По ее оценкам, в настоящее время в РФ выдано около 2,5 миллиона трудовых патентов, кроме того, есть еще несколько миллионов человек, имеющих право работать без патента — например, граждане стран ЕАЭС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о статусе иностранных граждан в период эпидемии коронавируса. В частности, до 15 июня продлевается срок действия всех разрешительных документов, дающих право пребывания и работы в стране, в том числе регистраций и трудовых патентов.

Комментарий главы АСИ о предлагаемых мерах поддержки, слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.