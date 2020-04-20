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Альбир Крганов
© Sputnik / Александр Натрускин

Муфтий об отмене хаджа: важнее не сама поездка, а то, какой ты человек

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200420/13964761/Muftiy-ob-otmene-khadzha-vazhnee-ne-sama-poezdka-a-to-kakoy-ty-chelovek.html

Председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов прокомментировал отмену хаджа-2020 из-за пандемии коронавируса.

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Крганов об отмене хаджа: собранные средства лучше раздать бедным

Саудовская Аравия отложила подготовку к сезону хаджа 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Подготовка к хаджу приостановлена из-за пандемии

Председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов отметил, что пока рано подтвердить или опровергнуть информацию о том, состоится хадж или нет. 

Однако многие факторы говорят о том, что в этом году обряд хаджа все же проводиться не будет, подчеркнул он.

"Это связано с тем, что Саудовская Аравия дорожит отношениями не просто с мусульманским миром в целом, но есть и национальные интересы — здоровье граждан страны. Если почти из 200 стран туда хлынут паломники, среди них могут быть и носители болезни. Исходя из этого, конечно, в Саудовской Аравии предлагается ограничиться в этом году в совершении хаджа, и наши верующие должны быть к этому готовы", - заявил муфтий в ходе онлайн-брифинга МИА "Россия сегодня". 

По его словам, туристические операторы в скором времени начнут возвращать гражданам средства, которые они уже внесли за поездку.

Крганов обратился ко всем мусульманам, попросил не печалиться об отмене хаджа и предложил посмотреть на ситуацию под другим углом. То, что по-настоящему важно, это чистые помыслы и искренние намерения человека.

"Если собранные к паломничеству деньги раздать бедным и сиротам, то это воздастся даже с удвоенный силой, нежели съездить к святым местам", - отметил Крганов.

Полный комментарий председателя Духовного собрания мусульман РФ слушайте в аудиозаписи.

Теги:
муфтий, хадж



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