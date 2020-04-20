Муфтий об отмене хаджа: важнее не сама поездка, а то, какой ты человек

Радио Крганов об отмене хаджа: собранные средства лучше раздать бедным

Саудовская Аравия отложила подготовку к сезону хаджа 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов отметил, что пока рано подтвердить или опровергнуть информацию о том, состоится хадж или нет.

Однако многие факторы говорят о том, что в этом году обряд хаджа все же проводиться не будет, подчеркнул он.

"Это связано с тем, что Саудовская Аравия дорожит отношениями не просто с мусульманским миром в целом, но есть и национальные интересы — здоровье граждан страны. Если почти из 200 стран туда хлынут паломники, среди них могут быть и носители болезни. Исходя из этого, конечно, в Саудовской Аравии предлагается ограничиться в этом году в совершении хаджа, и наши верующие должны быть к этому готовы", - заявил муфтий в ходе онлайн-брифинга МИА "Россия сегодня".

По его словам, туристические операторы в скором времени начнут возвращать гражданам средства, которые они уже внесли за поездку.

Крганов обратился ко всем мусульманам, попросил не печалиться об отмене хаджа и предложил посмотреть на ситуацию под другим углом. То, что по-настоящему важно, это чистые помыслы и искренние намерения человека.

"Если собранные к паломничеству деньги раздать бедным и сиротам, то это воздастся даже с удвоенный силой, нежели съездить к святым местам", - отметил Крганов.

Полный комментарий председателя Духовного собрания мусульман РФ слушайте в аудиозаписи.