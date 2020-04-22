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Александр Кубышкин
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Эксперт оценил шансы Трампа остановить иммиграцию в США

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Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин отметил, что вопрос об иммигрантах — очень важный компонент предвыборной политики Дональда Трампа.

Радио
Эксперт оценил шансы Трампа остановить иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о временном запрете на иммиграцию для того, чтобы сохранить рабочие места американских граждан. Позднее он рассказал, что ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство — грин-карту. По словам главы государства, пауза продлится 60 дней, после чего будет изучена необходимость продления или изменения, исходя из экономических условий.

Ранее инициативы Трампа, который неоднократно выражал недовольство иммиграционной политикой предыдущего правительства, не находили одобрения в конгрессе.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин считает, что сейчас все может измениться.

"Среди демократов по этому поводу — раскол, хотя идет давление со стороны национальных меньшинств. Но тем не менее ситуация становится достаточно тревожной, и Трампу нужны аргументы, чтобы четко объяснить свою политику по отношению к коронавирусу. Конечно, если демократы мобилизуют свой электорат, они могут затормозить данное решение или наложить на него вето в палате представителей. Но президент может пробить этот закон, наложив свое вето на данное решение", — сказал Кубышкин в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что вопрос об иммигрантах — очень важный компонент предвыборной политики Трампа. 

"Он не может отступать от тех принципов, которые провозгласил в 2016 году. Ему важно "додавить" демократов и получить дополнительный аргумент в своей избирательной кампании", — сказал Александр Кубышкин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Она охватила уже почти все страны мира. В США число умерших достигло 45 тысяч, заразились более 820 тысяч.

Теги:
коронавирус, пандемия, иммигранты, иммиграция, Дональд Трамп, США



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