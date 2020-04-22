"Темный гений": Сванидзе о роли Ленина в истории России

Писатель, журналист, член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе рассуждает о роли Владимира Ленина в российской истории.

Радио "Политик с гениальной интуицией": Сванидзе о роли Ленина в истории России

Двадцать второго апреля исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ленина — философа, политика, основателя Советского социалистического государства. Споры об оценке его исторической роли не утихают, пишет Sputnik Беларусь.

© Sputnik / РИА Новости Владимир Ильич Ленин выступает на открытии временного памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу на площади Революции. 7 ноября 1918 года.

Писатель, журналист, член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе рассказал, что у него отношение к Ленину сложилось как к человеку одаренному и одновременно страшному.

"Это тот случай, когда нельзя согласиться с персонажем "Маленьких трагедий" Александра Пушкина, который говорил, что гений и злодейство — две вещи несовместные. Гений может быть и темным", — отметил Сванидзе.

"Ленин был гением политики с гениальной интуицией. И он, конечно, сыграл страшнейшую роль в истории России. Он фанатик идеи в отличие от Сталина, который был фанатиком власти. Ленин был фанатиком мировой революции, классовой борьбы, ради которой не жалко людей. Он уничтожил державу, попытался на ее руинах построить другую, которая, как мы знаем, оказалась нежизнеспособной. И именно "благодаря" ему, по словам Солженицына, Россия проиграла ХХ век", — сказал писатель.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Мнение собеседника может не совпадать с точкой зрения редакции