Эксперт о торговле РФ и Узбекистана: в пандемию бизнес поймет, кто ему друг

РФ на несколько десятых процента опередила Китай в списке ключевых торговых партнеров Узбекистана. Глава Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин уверен, что человеческий фактор во время эпидемии окажет более глобальный и долгосрочный эффект для бизнеса.
По мнению эксперта, в абсолютных статистических данных по торговому обороту Китая и России с Узбекистаном нет ничего сверхъестественного. Напротив, учитывая более ранее развитие эпидемии в Поднебесной их позиция выглядит даже более стабильной, в то время как товарооборот Москвы и Ташкента может сократиться на фоне карантина.
"Страны осознали, что в тяжелых условиях нужна взаимопомощь. К примеру, Узбекистан поставил в Россию самолет с 5 миллионами защитных масок. Это жест высоко оценили в России. Разумеется, и ответную помощь оказать всегда готовы. А бизнес двух стран получит в этот непростой период хороши сигнал, кто ему ближе, кто ему друг и надежный партнер", — подчеркнул Шурыгин.
Работы по реконструкции и ремонту не были согласованы с Минкультом, в этой связи 14 апреля Бухарская областная инспекция по культурному наследию направила письмо в хокимият Бухары с требованием прекратить ремонтные работы перед архитектурным ансамблем.