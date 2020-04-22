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Исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин
© из личного архива Юрия Шурыгина

Эксперт о торговле РФ и Узбекистана: в пандемию бизнес поймет, кто ему друг

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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (401)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200422/13979335/Ekspert-o-torgovle-RF-i-Uzbekistana-v-pandemiyu-biznes-poymet-kto-emu-drug.html

РФ на несколько десятых процента опередила Китай в списке ключевых торговых партнеров Узбекистана. Глава Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин уверен, что человеческий фактор во время эпидемии окажет более глобальный и долгосрочный эффект для бизнеса.

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© Sputnik / Алексей Сухоруков
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По мнению эксперта, в абсолютных статистических данных по торговому обороту Китая и России с Узбекистаном нет ничего сверхъестественного. Напротив, учитывая более ранее развитие эпидемии в Поднебесной их позиция выглядит даже более стабильной, в то время как товарооборот Москвы и Ташкента может сократиться на фоне карантина.

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Эксперт о торговле РФ и Узбекистана: в пандемию бизнес поймет, кто ему друг
Однако, заметил Шурыгин, в условиях пандемии куда более важную роль играет человеческий, а не коммерческий фактор.

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"Страны осознали, что в тяжелых условиях нужна взаимопомощь. К примеру, Узбекистан поставил в Россию самолет с 5 миллионами защитных масок. Это жест высоко оценили в России. Разумеется, и ответную помощь оказать всегда готовы. А бизнес двух стран получит в этот непростой период хороши сигнал, кто ему ближе, кто ему друг и надежный партнер", — подчеркнул Шурыгин.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (401)
Теги:
бизнес, помощь, коронавирус, Торговля, Россия, Китай, Узбекистан



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