Эксперт: как коронавирус влияет на цену кофе в мире

По словам эксперта, биржевая цена на розничной цене сказывается не напрямую, а через несколько стадий.

Радио Почему в мире резко подорожал кофе – ответ главы ассоциации производителей

На мировом рынке наблюдается подъем биржевой цены на кофе, рассказал генеральный директор российской ассоциации производителей чая и кофе "РОСЧАЙКОФЕ" Рамаз Чантурия.

"Сейчас начинается сезон сбора кофе в стране, которая является основным поставщиком кофе на рынок – в Бразилии. Есть опасения, которые высказывают эксперты, что не удастся привлечь достаточное количество сборщиков кофе ввиду пандемической ситуации. Так как есть риски, что страна не сможет привлечь достаточное количество людей, может быть определенное снижение урожая. И, соответственно, сейчас отыгрываются эти риски в биржевой цене", - рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, биржевая цена на розничной цене сказывается не напрямую, а через несколько стадий.

"У кофе несколько степеней переработки, из которых складывается себестоимость производства", - добавил Чантурия.

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По словам эксперта, кофе, который люди покупают на бирже - это зеленый кофе. То есть сырье, которое идет дальше для переработки, занимает определенную долю в цене продукта.

В итоге, из-за всех стадий стоимость зеленого кофе в себестоимости начинает постепенно снижаться.