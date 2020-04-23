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Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Журавлев: Запад надеется, что коронавирус усилит эффект от санкций

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200423/13984549/Zhuravlev-Zapad-nadeetsya-chto-koronavirus-usilit-effekt-ot-sanktsiy.html

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев объяснил, почему в ООН был заблокирован проект декларации о борьбе с COVID-19, который предложила Россия.

Радио
Журавлев: Запад надеется, что коронавирус усилит эффект от санкций

Двадцать второго апреля группа западных стран и и примкнувших к ним государства вновь помешала принять предложенный Москвой проект декларации о борьбе с COVID-19, который выступал за отказ от использования односторонних экономических санкций против развивающихся стран. Соавторами документа выступили 34 страны Организации Объединенных Наций.

В постпредстве России при ООН заявили: выступившие против четко продемонстрировали, что звучащие от них призывы к солидарности в это сложное время — не более чем пропагандистский прием. Дипломаты подчеркнули: нельзя одновременно помогать и "сдавливать удавку на шее тех", кому оказывается помощь.

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© Sputnik / Роман Махмутов
В Генассамблее ООН заблокировали резолюцию России по COVID-19
Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев объяснил, почему западные страны проголосовали против проекта декларации.

"Во-первых, по их мнению, не может быть декларации, предложенной Россией, которая "всегда во всем неправа". Во-вторых, принятие этой декларации практически означало бы отказ от санкционных режимов и совместную борьбу с коронавирусом. Запад же пошел другим путем — каждый спасается, как может. Логика проста: мы самые передовые, нам спастись будет легче всех. В-третьих, санкционные режимы не для того принимали, чтобы от них отказываться", — сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что негативные экономические и социальные последствия коронавируса ждут и тех, кто вводил санкции.

"Но у них есть надежда (думаю, ошибочная), что их санкции в этих условиях будут работать эффективнее — как удавка на экономики стран, против которых они приняты", — отметил эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Россия, Запад, Экономика, ООН, санкции, Эпидемия, пандемия, коронавирус



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