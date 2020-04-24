Врач-инфекционист: чем отличаются европейский и азиатский штаммы коронавируса

О разнице между азиатскими и европейскими вариантами коронавируса стало известно в марте, когда удалось выделить вирус и изучить его точечные мутации.

Радио Врач-инфекционист: мутации делают вирус более агрессивным

На территории России, вероятнее всего, преобладает европейский штамм коронавируса и та версия инфекции, которая сейчас атаковала США, считает врач-инфекционист, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

"У нас 90% случаев заражения случились именно после возвращения граждан России из-за рубежа, а потом уже (коронавирус – Sputnik) начал распространяться внутри страны", ― рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, о разнице между азиатскими и европейскими вариантами коронавируса стало известно в марте, когда удалось выделить вирус и изучить его точечные мутации.

Викулов добавил, что у европейских штаммов потенциал более серьезный, так как вирус эволюционирует, мутация приводит к тому, что он становится более агрессивным по отношению к людям.

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Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.